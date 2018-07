No te pierdas las reacciones de la gente al ver a este hombre leyendo libros con titulares surrealistas

Cuando viajamos en transporte público como el tren o el metro no podemos evitar echarle un ojo al libro o periódico que está leyendo otro pasajero. Por eso, el actor y cómico Scott Rogowsky se ha metido en el metro de Nueva York leyendo libros con portadas falsas.

Títulos tan hilarantes como 'Trump, el arte de acostarte con tu hija', 'Cómo aguantarse los pedos' o 'Definitivamente, no es porno' adornan las portadas de las lecturas de este viajero tan particular. Lo mejor son las caras de los pasajeros que están a su lado y leen los títulos e intentan disimular las caras de asombro... aunque hay algunos que no lo consiguen.

