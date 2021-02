La reacción de una mujer mexicana cuando se entera de que los españoles hablamos español

Latinoamérica y España siempre han estado unidas de la mano. La historia que comparten, las costumbres y por supuesto, el idioma, siempre han hecho que los latinoamericanos y los españoles nos sintamos parte de un mismo conjunto a pesar de estar separados por un océano.

Sin embargo, muchas veces esa separación hace que algunas personas algo despistadas o que viven en entornos más aislados, piensen que son más las diferencias que nos separan que las similitudes que nos unen.

👉 Un enfermo de Covid vuelve a hablar tras una operación y no podrás creer cuáles fueron sus primeras palabras

Esta situación la hemos podido comprobar gracias a una reportera del programa de viajes de 'Madrileños por el Mundo'. En esta ocasión, un equipo del programa se había trasladado a Puerto Vallarta, en México, cuando decidieron hacerle unas preguntas a una lugareña de la zona.

La mujer se quedó completamente sorprendida al escuchar a la reportera formularle las preguntas en español:"¿De dónde eres? ¿Hablas español?", le decía la mujer muy entusiasmada.

"YO PENSÉ QUE HABLABAIS COMO LOS CANADIENSES"

"Yo soy de España", le decía sin entender la periodista. "¿Pero en España habláis español? Yo pensé que hablabais como los canadienses, en inglés, o algo diferente ", le decía la mujer mexicana a la reportera, que claramente se quedaba muy sorprendida con la duda de la mujer.

"No me lo creo, no me lo creo" decía la reportera. "¿De verdad pensabas que los españoles hablábamos en inglés?", la preguntaba.

👉 Ilusión óptica: ¿Qué es lo que corre hacia los árboles entre la nieve?

"Claro, o diferente, no pensaba que hablaran bien el español", finalizaba la mujer dejando muy confundida a la presentadora del programa y más tarde a todos los telespectadores en su emisión en España.