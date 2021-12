El Rubius, contra los "moralistas de Twitter" que criticaron su mudanza a Andorra ahora que la aplicación está en la lista de morosos de Hacienda

Revuelo en Twitter con las últimas palabras de El Rubius. El youtuber fue el blanco de un sinfín de críticas hace justo un año, cuando acababa de cambiar su residencia a Andorra para disfrutar de los beneficios fiscales del país montañoso. También alegó desarraigo a Madrid y cambios en su vida personal, pero las críticas fueron feroces.

Pocos usuarios de Twitter se quedaron sin dar su opinión al respecto porque prácticamente todo el mundo contribuyó a aumentar el debate. Ibai Llanos representaba la otra cara de la moneda. Aseguró que ya ganaba suficiente dinero como para querer ahorrar en los impuestos.

Twitter debe 800.000 euros a Hacienda

Ahora que se ha dado a conocer la nueva lista de morosos de Hacienda, en la que aparece la sociedad Twitter Inc como deudora de 800.000 euros, El Rubius ha tardado poco en ironizar sobre el asunto, animando a que los usuarios de la aplicación que tanto le criticaron dejen de utilizar la herramienta en favor de la moral. "Vaya, supongo que todos los moralistas de Twitter que me lincharon hace un año por irme a Andorra dejarán de usar la plataforma, no?", ha escrito junto a dos pantallazos de la noticia y un emoji con el rostro pensativo.

Un ácido apunte que ha disparado -una vez más-los comentarios sobre la moral, el pago de impuestos y los linchamientos en las redes sociales.

También los hay que destacan que una cosa no tiene que ver con la otra. Esteban Navarro, escritor y expolicía, apunta que no es lo mismo "deber dinero a Hacienda" que "mudarse a otro país para pagar menos impuestos".

Una de las respuestas más aplaudidas es la que señala que con esta comparación, El Rubius admite implícitamente que el gran motivo para su cambio de domicilio a Andorra fue la rebaja fiscal.