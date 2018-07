Tom Felton, de estrella de Harry Potter a músico callejero

La saga de Harry Potter no dio la fama a muchos de los jóvenes actores que participaron en ella. Solamente Emma Watson y Daniel Radcliffe se han hecho un hueco en el mundo de las estrellas, dejando a los demás rezagados. Tom Felton ha sido uno de los afectados. El ex mago de Slytherin fue descubierto en las calles de Praga tocando la guitarra .

Draco Malfoy era el joven tedioso que siempre estaba acosando al bueno de Harry Potter. Siempre vestía de manera pulcra y algunas veces se repeinaba el pelo hacia atrás para mostrar el poder que tenía la familia de la que provenía. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del actor que lo caracterizó durante los 10 largos años que duró la saga.

Tom Felton ha sido visto en las calles de Praga con un atuendo que nada tiene que ver con los de su personaje en la ficción. Con la guitarra en mano y un look de lo más hippy, el actor británico interpretaba una canción mientras la gente pasaba a su lado y le observaba extrañada. Al estilo de un músico callejero. Aún así, el artista pareció pasárselo a lo grande y se divertía con la reacción de las personas.

No sabemos si lo está haciendo por gusto o por acercarse más a uno de sus papeles. Sí, es verdad que no hemos oído hablar mucho de él en los últimos años, pero la estrella no está desempleada. Tom Felton ha estado rodando 'Ophelia' con Daisy Ridley, Naomi Watts y Clive Owen en la capital de la República Checa durante las últimas semanas. Además ha formado parte del reparto principal en la serie de ficción The Flash, donde le hemos visto como un científico amigo del superhéroe.