Virginia Labuat lanza The Time Is Now como single de su segundo disco Dulce Hogar

The time is now, primer tema del Dulce Hogar de Virginia Labuat / europafm

Virginia Labuat se lanza a componer ella sola las canciones de su segundo disco, Dulce Hogar. Tras debutar en solitario bajo la atenta mirada y las creaciones de Risto Mejide, Virginia Maestro coge con firmeza el timón de su carrera y presenta The time is now.

Con Labuat, Virginia recorrió España pisando todos los escenarios posibles llegando a telonear a la mismísima Beyoncé, velando armas para llegar a Dulce hogar, su nuevo álbum que significa un paso definitivo en su carrera. Pocos alumnos de la escuela Operación Triunfo han podido forjarse una firme carrera dentro de la música: David Bisbal, Bustamante, Nena Daconte, Soraya...¡Ahora es la hora de Virginia Labuat!

¡Exclusiva Euroclub! Escucha The time is now de Virginia Labuat:

