Las novedades musicales destacadas de Europa FM: Manuel Carrasco, Sabrina Carpenter, Álvaro de Luna y mucho más

Es viernes y San Valentín, y qué mejor regalo que las novedades musicales para disfrutar del fin de semana romántico.

A Europa FM llegan los mejores lanzamientos en un día tan especial. El amor y el romanticismo no faltan, y si no que se lo digan a Álvaro de Luna con su nueva balada de ensueño, En tu costado. Además, Sam Smith decide hacernos llorar al cantarle a la tranquilidad del amor en Love Is A Stillness.

Por su parte, Sabrina Carpenter estrena el álbum Short n' Sweet Deluxe y con él canciones inéditas como Busy Woman, donde vuelve a derrochar sensualidad. Mientras, Ozuna vuelve en colaboración con Kapo y la canción Más que tú, un canto también a esa persona especial. Además, Manuel Carrasco llena todo de folclore e intensidad con El grito del niño.

Manuel Carrasco - 'El grito del niño'

Manuel Carrasco sigue con el sonido más folclórico y experimental con el segundo single del que será su próximo disco, Pueblo Salvaje. "El grito del niño nació mientras tocaba la guitarra salvajemente. No la pensé: la sentí. Se me desbocó y no pude pararla…", expresó el artista sobre este nuevo estreno.

Álvaro de Luna - 'En tu costado'

Álvaro de Luna vuelve con su romanticismo este 14 de febrero y estrena En tu costado. El cantante se sumerge en una balada a guitarra que hará enamorarse a cualquier oyente y que supone el primero de tres regalos que hará a sus fans antes de celebrar los tres conciertos más importantes de su carrera en Barcelona, Sevilla y Madrid.

Ozuna y Kapo - 'Más que tú'

El dúo formado por Ozuna y Kapo alegra este San Valentín tanto a las parejas como a los solteros con una colaboración con ritmos latinos y una letra romántica. Y es que Más que tú es perfecta para bailar lento en las discotecas.

Sam Smith - 'Love Is a Stillness'

Y como no podía ser de otra manera, Sam Smith estrena este viernes tan especial Love Is A Stillness, una balada que le canta a la tranquilidad del amor y la necesidad de esa persona en nuestra vida. Una canción que te hará llorar o, al menos, te enternecerá el corazón.

Sabrina Carpenter - 'Busy Woman'

Sabrina Carpenter sorprendió hace unos días con el anuncio de Short n' Sweet Deluxe, una versión premium de su exitoso álbum con más de un tema nuevo. Entre ellos se encuentra Busy Woman, donde la artista continúa jugando con la sensualidad femenina a ritmo de pop. Todo un regalo de San Valentín.

Escucha todas las novedades de Europa FM

¡Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre!