Las bonitas palabras de Sam Smith a Aitana: "Amo tu música, soy muy fan tuyo"

COLABORAN EN 'Like I Can'

Sam Smith está celebrando el décimo aniversario de su primer álbum In The Lonely Hour (2014) reinterpretando algunas de sus canciones junto a compañeros de profesión, tales como John Legend o Alicia Keys, con la que ha versionado I'm Not The Only One.

Este viernes 9 de agosto, ha llegado el sorprendente turno de una nueva colaboración junto a la mismísima Aitana. Ambos han creado una adaptación del clásico Like I Cancombinando inglés y español.

Aunque Aitana no es la primera vez que colabora con un artista internacional, pues ya lo hizo con Katy Perry, esta nueva canción ha llegado por sorpresa y prácticamente sin previo aviso. Hasta bien entrada la madrugada del jueves, no se confirmó el lanzamiento de esta bonita y original versión de Like I Can.

El vídeo de la llamada entre Sam Smith y Aitana

Este mismo viernes, para promocionar el lanzamiento de la canción, Sam Smith ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram de la videollamada que realizó con Aitana para enseñarle cómo suena la producción final de su colaboración.

Durante su llamada, Aitana aparece de vacaciones en Ibiza y visiblemente nerviosa. "Perdón por mi inglés, cuando estoy nerviosa me cuesta", confiesa a Sam Smith. También dice que es su fan y que para ella es "increíble" poder colaborar en una canción que vio la luz cuando ella aún era muy joven.

Smith, del mismo modo, ha confesado su gran admiración por la española. "Me honra que quisieras formar parte de la canción. [...] Amo tu música, amo tu voz, amo todo lo que haces. [...] Soy muy fan tuyo", le dice a Aitana durante su videollamada.

Aitana ha compartido el vídeo con una historia en su cuenta de Instagram, añadiendo el siguiente mensaje: "Te he admirado siempre, siempre, siempre, pero ahora te admiro incluso más, por lo bien que te has portado conmigo, por dejarme formar parte de algo tan especial para ti. Gracias, Sam Smith. Espero que nos veamos muy pronto".

En la publicación del vídeo, Smith también ha escrito un mensaje parecido, donde deja entrever que ambos podrían actuar juntos para cantar su colaboración. "Ha sido increíble grabar esta versión especial de Like I Can. [...] Nos vemos pronto...", ha asegurado.