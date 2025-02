Manuel Carrasco toca la guitarra "salvajemente" en 'El grito del niño', su nueva canción

"Un grito compartido". Así define Manuel CarrascoEl grito del niño, un tema donde el fuego y los caballos comparten protagonismo con el sonido de la guitarra.

Carrasco asegura que esta nueva composición "nació mientras tocaba la guitarra salvajemente". "No la pensé: la sentí. Se me desbocó y no pude pararla… Y con ella llegó el espíritu de Pueblo Salvaje", explica el cantante sobre El grito del niño.

"Yo soy el grito del niño / Que hambriento llama a su madre / La hormiguita que en la arena, cargando, va con su pena / Soy lo que no sabe nadie", canta Manuel Carrasco en esta canción que "viene libre, sin ataduras, como un relámpago que avisa del trueno que se transforma en canción".

Segundo adelanto de su disco 'Pueblo Salvaje'

El grito del niño es el segundo sencillo del que será el décimo álbum de Manuel Carrasco, titulado Pueblo Salvaje, igual que la primera canción de esta nueva etapa artística. Con este trabajo, el onubense saldrá de gira por toda España a partir del 17 de mayo, fecha en la que dará el pistoletazo de salida a su Tφur Salvaje desde el nuevo Estadio La Cartuja de Sevilla.

El nombre del disco está compuesto por "dos palabras con mucha fuerza". "Pueblo es origen, es sentimiento de pertenencia, es raíz, es comunidad y cercanía... Salvaje porque no tiene riendas ni ataduras, porque es libre, nace en lo natural y se desboca ante las injusticias y la verdad", describe Carrasco. "Para mí, esta conjunción da nombre a un lugar que reside en lo más profundo de todos nosotros, al que yo llamo Pueblo Salvaje".

La letra de 'El grito del niño'

Yo soy el grito del niño

que hambriento llama a su 'mare'

La hormiguita que en la arena va cargando con su pena

soy lo que no sabe nadie

Yo soy el vaso vacío

a la espera de llenarse

Soy lo que quieras que sea

pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme

Y yo, el clavo que no se puede clavar

una caricia a punto de estallar

Un "Ya nos vemos luego, corazón"

Un guiño a la esquinita de un bar

Yo soy el enemigo de la envidia

Lo que se da, no se quita,

la mentira y la verdad

Yo soy el grito del niño

que hambriento llama a su 'mare'

La hormiguita que en la arena va cargando con su pena

soy lo que no sabe nadie

Yo soy el vaso vacío

a la espera de llenarse

Soy lo que quieras que sea

pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme

Y yo, un pobre desgraciado que no ve

lo que en otros sí que sabe apreciar

La rabia que te puso del revés

El brillo que desprende tu mirar

Yo soy de los cobardes el más valiente

que sembrando la simiente va creciendo más y más

(más y más)

(más y más)

Hey

Yo soy el grito del niño

que hambriento llama a su 'mare'

La hormiguita que en la arena va cargando con su pena

soy lo que no sabe nadie

Yo soy el vaso vacío

a la espera de llenarse

Soy lo que quieras que sea

pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme

(Na, na, na, ra, na, na na na)

Y si se oye un quejí'o en un fandango roto

es porque a mí me duele que tú quieras a otro

Y así lo dejo pasar (x4)

(Fuego)