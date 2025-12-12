Las novedades musicales más destacadas: Leire Martínez con Edurne, Veintiuno con Yarea y más

Hace unos días, Leire Martínez y Edurnenos sorprendían con el adelanto de No se me da bien odiarte, una colaboración de ensueño entre dos de las grandes voces femeninas del pop en español que llega a las plataformas este viernes 12 de diciembre. El tema es además un adelanto del primer disco en solitario de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Historias de aquella niña.

También este viernes llega una nueva versión de Puñalada, el éxito de Veintiuno al que se suma la voz de Yarea, y Chiquita Movida lanza Ciencia Fricción, una canción que se incluirá en su próximo disco, Alta Vaina, que verá la luz el 13 de febrero de 2026

Dos años después de su paso por OT, Chiara Oliver está más activa en la música que nunca y este viernes nos regala Puzzle, una balada para disfrutar con la dulce voz de la cantante y guitarras acompañándola. Además, se estrena el segundo adelanto del nuevo disco de Querido, ¿Quizá es así?, justo dos meses después del lanzamiento de su primer single. La nueva canción es una balada con crítica social incluida que dará mucho de qué hablar.

Disfruta con Marta Nogales de las novedades musicales más destacadas y recibe el fin de semana con música.

'No se me da bien odiarte' - Leire Martínez y Edurne

Quién nos iba a decir que dos grandes voces de la música en español se unirían para regalarnos esta canción de desamor llena de energía pero también cargada de frustración.

Las dos amigas se unen en este tema que sirve como cuarto adelanto de Historias de aquella niña, el primer disco en solitario de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh. "Trabajar con ella es todo un lujo, porque es maravillosa y una artista impresionante", contó Edurne sobre Leire Martínez durante su visita en El Hormiguero.

No se me da bien odiarte llega acompañada de un videoclip que simboliza una relación que se rompe y que muestra la complicidad entre dos grandes artistas, a las que vimos compartiendo escenario durante las fiestas del Orgullo Madrid 2025.

'Puñalada' - Veintiuno y Yarea

Tras el éxito de su último disco, La Balada de Delirio y Equilibrio, Veintiuno vuelve con una nueva versión de la balada Puñalada, esta vez junto a Yarea.

La cantante se une a la banda de Toledo para reinterpretar esta canción que Diego Arroyo escribió en un momento de relax en el salón. "Mientras Adán, nuestro tour mánager, cocinaba la cena. Me puse a mamonear con la guitarra", contó durante la presentación del disco en Madrid.

'Ciencia Fricción' - Chiquita Movida

Chiquita Movida lanza Ciencia Fricción, una canción en la que la banda reflexiona sobre cómo vivimos el amor hoy en día, dividido en "dos velocidades: la idealización teórica (ficción) y la transacción consumible de la carne (fricción)".

Esta nueva forma de enamorarnos, estableciendo "vínculos de paso", se encuentra perfectamente representada en este nuevo adelanto del disco Alta Vaina, que Chiquita Movida estrenará en febrero de 2026.

'Puzzle' - Chiara Oliver

Siete meses después de su último sencillo Amapolas, Chiara Oliver regresa a la música con Puzzle, una balada plagada de nostalgia y desamor.

"Me siento minúscula cuando me señalas tanto / Soy como una brújula pierdo el norte si te abrazo / Aunque te lo explique, sé que todo será en vano / ¿Por qué nos engañamos? Si se ve que no encajamos", dice la canción que sirve como adelanto de su próximo disco, muy en la línea de esta canción, según contó ella misma durante su visita a Cuerpos especiales.

'¿Quizá es así?' - Querido

Ha pasado casi un año desde el lanzamiento de su primer álbum Una nueva esperanza IV y Querido ya se encuentra preparando las primeras piezas de su nuevo disco. La primera fue ¿Ser un robot? y ahora ha llegado el turno de ¿Quizá es así?.

En esta nueva balada, la banda gallega se atreve a hacer una crítica sobre la sociedad actual que va a dar mucho que hablar por la verdad y sensibilidad que transmite.

"Todo cambia. Y es que todo finde cuentas siempre lo está. Está en una sociedad cansada. Cansada de un ciclo en el que no hay final. Con cosas socialmente aceptadas. Que quién en su sano juicio podría aceptar. A fin de cuentas todo cambia. Para cambiar nunca hay que volver a empezar".

