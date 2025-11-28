Las novedades musicales más destacadas: Walls y Dani Fernández, La La Love You, Ed Sheeran y más

Un viernes de nuevos inicios y celebración de grandes discos.

Walls se alía esta semana con Dani Fernández para lanzar Vulnerable, adelanto de su próximo disco. La La Love You no solo presenta el segundo single de su próximo disco, sino que adelanta la fecha de lanzamiento del álbum. Y, a punto de cerrar su gira El Presente, Shinova empieza nueva etapa con Todo gira y todo vuelve.

En el terreno internacional, Ed Sheeran celebra su disco Play con el lanzamiento de la versión deluxe con cinco nuevas canciones entre las que se incluye Skeletons y Madonna celebra el 30º aniversario de Bedtime Stories, el disco en el que se incluye Secrets, que ahora tiene una nueva versión.

Disfruta de los lanzamientos musicales más destacados de la semana con Marta Nogales.

Vulnerable - Walls y Dani Fernández

Walls y Dani Fernández unen fuerzas en Vulnerable, un tema que sirve como adelanto de su próximo disco y que se presenta como una celebración de esas personas que siempre están ahí.

La canción empezó a gestarse durante una noche de fiesta en Malasaña y terminó de coger forma en un viaje que Walls hizo a Murcia en tren. Allí conoció a un hombre que había formado parte de una banda que lo había sido todo y que desapareció del mapa de la noche a la mañana. La historia le impactó pero lo que más le llamó la atención fue que, cuando llegó a la estación, le esperaba una mujer para ayudarle a llevar las maletas porque él ya no podía.

Todos podemos ser vulnerables en un momento pero siempre hay apoyos incondicionales.

Skeletons - Ed Sheeran

Ed Sheeran despide 2025 con el lanzamiento de Play (Super Deluxe Edition), una versión ampliada del disco con 14 temas extra y cinco canciones nuevas.

Skeletons encabeza la lista de nuevos temas, una canción rítmica y contundente producida por el propio Sheeran junto a Blake Slatkin y P2J. Escrita en medio de un conflicto sin resolver, Skeletons profundiza en el peso persistente de los ecos emocionales.

La Mitad de la Mitad - La La Love You

La La Love You sigue lanzando adelantos de su próximo disco, cuyo lanzamiento se espera para el 26 de mayo de 2026.

La Mitad de la Mitad llega tras la exitosa Una boda en Las Vegas como un divertido himno pop con una melodía redonda y una letra fiel al estilo de la banda. La canción funciona como una declaración de amor, sencilla y delicada, sin artificios ni grandes pretensiones, y que utiliza esa sencillez para encontrar su verdad y conectar a la primera con quien la escucha.

Secret (Allstar New Single Mix) - Madonna

Madonna celebra el 30º aniversario de Bedtime Stories con el lanzamiento de Bedtime Stories – The Untold Chapter, con material inédito, demos o versiones alternativas como nuevas mezclas incluida esta de Secret (Allstar New Single Mix), más urbana que el tema original y que invita a subirse a las pistas de baile.

Todo gira y todo vuelve - Shinova

A un mes de su gran concierto en el Movistar Arena de Madrid, Shinova arranca nueva etapa con el lanzamiento de Todo gira y vuelve.

"Es el principio de algo nuevo", apuntaron los integrantes de la banda durante su visita a Cuerpos especiales, donde interpretaron el tema en exclusiva en el Rincón de cantar. La canción habla de desear lo mejor a esa persona tan especial ya no está junto a nosotros. Su videoclip muestra el inicio de una relación y su final, y representa que todo en la vida se convierte en cíclico. Vivir junto a ese amor, cortar, volver a encontrártelo, revivir esa historia romántica... Todo gira y vuelve, repite el tema.

Sigue la lista completa de novedades musicales