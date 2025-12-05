Las novedades musicales más destacadas: Nil Moliner, Alex Warren, Efecto Pasillo y más

Diciembre llega cargado de música. Nil Moliner estrena su esperado homenaje a Álex , un amigo que murió en un accidente de tráfico; Alex Warren se une a Gigi Perez para grabar una nueva versión de Eternity y Efecto Pasillo presenta Buen Café . Además Ozuna y Beéle se convierten en Enemigos y Tu otra bonita echa a volar con Colibrí .

Hace solo unos días Nil Moliner se pasó por el Local de Ensayo Europa FM y cantó en exclusiva un adelanto de Álex, la canción que escribió a un amigo fallecido en un accidente de tráfico y que llega este viernes a todas las plataformas. Es el nuevo adelanto de su disco NEXO, que verá la luz en 2026 aunque todavía no se sabe en qué fecha.

También este viernes llega a las plataformas una nueva versión de Eternity, que Alex Warren ha grabado junto a Gigi Perez y que escuchamos por primera vez el pasado verano en el Lollapalooza de Chicago. La canción cobra una nueva dimensión con este dúo y adquiere mucha más profundidad.

Además esta semana llega lo nuevo de Efecto Pasillo, que el pasado viernes estuvo con Europa FM encendiendo las luces de Navidad del Hard Rock Hotel de Marbella, y lo último de Ozuna y Beéle, que se convierten en Enemigos en su nueva colaboración. Sin olvidarnos del Colibrí que echa a volar de la mano de Tu otra bonita-

Disfruta con Marta Nogales de las novedades musicales más destacadas y recibe el fin de semana con música.

Nexo 10. Alex - Nil Moliner

Nil Moliner escribe una emocionante carta a su amigo Álex en el track 10 de su próximo disco NEXO. El catalán rinde homenaje a su amigo fallecido en un accidente de tráfico en esta canción que intentó sacar varias veces y que consiguió gracias a sus productores Manu Guix y Roger Rodés. "Es como un homenaje a ese amigo y a toda la gente que nos ha dejado", aseguró en el Local de Ensayo Europa FM.

Eternity - Alex Warren & Gigi Perez

El público que estuvo en el Lollapalooza de Chicago el pasado verano tuvo el privilegio de disfrutar antes que nadie de este dúo. Alex Warren da una vuelta a su éxito Eternity junto a Gigi Perez, quien conectó con la canción desde el primer momento. "El duelo es una experiencia que aísla, y tener un amigo que te comprende marca la diferencia entre el aislamiento y la conexión", contó la cantante sobre esta canción en la que Warren habla de su experiencia con la pérdida de un ser querido.

Buen Café - Efecto Pasillo

Muy distinta es la canción que lanza este viernes Efecto Pasillo, que trae una inyección de energía positiva en Buen café. Los canarios impregnan de energía vitalista, fresca y contagiosa la lista de novedades musicales con esta canción que reivindica la alegría como antídoto ante la ansiedad, la rutina y los días grises.

Enemigos - Ozuna y Beéle

Ozuna y Beéle lanzan este viernes STENDHAL, un álbum de estudio que incluye el tema Enemigos con la colaboración deOvy on the Drums. La canción combina ritmos urbanos con influencias afrocaribeñas y una interpretación emocionalmente cruda por parte de ambos artistas. Enemigos fusiona melodías hipnóticas, una cadencia rítmica moderna y una narrativa cargada de tensión romántica. Es una historia de deseo prohibido en la que el deber choca con el deseo.

Colibrí - Tu otra bonita

Tu otra bonita echa el vuelo con Colibrí, incluida en el disco Puta vida y que da sentido a este trabajo. Fue la primera canción compuesta para este álbum tan especial que definen como "puto, perro, un disco de calle".

Sigue la lista completa de novedades musicales