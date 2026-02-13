Las novedades musicales más destacadas: Charli xcx, Ca7riel y Paco Amoroso, Pablo Alborán y más

La víspera de San Valentín es perfecta para recibir temazos de artistas internacionales de la talla de Charli XCX y Ca7riel y Paco Amoroso, pero también podemos disfrutar de la primera colaboración entre Antony Z junto a Pablo Alborán. ¡Descubre las novedades!

Llega un viernes más llenito de novedades musicales. Marta Nogales nos las trae bien frescas para disfrutar a lo grande del fin de semana.

Charli XCX pone banda sonora a la nueva película Cumbres Borrascosas con su disco Wuthering Heights, con temas como Always everywhere. Quien también llega pronto con disco nuevo son Ca7riel y Paco Amoroso, que para poner los dientes largos lanzan de momento su single Hasta Jesús tuvo un mal día.

Y tirando del talento nacional encontramos la colaboración BESOS DORADOS, de la mano de Antony Z junto a Pablo Alborán, que está a punto de comenzar su KM0 TOUR.

'Always Everywhere' - Charli xcx

El álbum Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas) de Charli xcx está creado a partir de la adaptación cinematográfica de Emerald Fennell de la novela clásica de Emily Brontë, con Jacob Elordi y Margot Robbie, y en este proyecto se encuentran temas como Always everywhere.

Se trata de una canción con letras emotivas sobre la añoranza y recuerdos persistentes a través de un sonido pop melancólico e intenso, con el que la artista nos transporta a ese romance prohibido, ahora en la gran pantalla.

'Hasta Jesús tuvo un mal día' - Ca7riel y Paco Amoroso

El dúo argentino ha dejado a un lado su proyecto Top of the Hills para anunciar Free Spirits, un disco que verá la luz el 19 de marzo e incluirá 12 canciones. Por él, los artistas buscarán rehabilitarse de los excesos tras un año apoteósico de éxitos.

Y como adelanto llega Hasta Jesús tuvo un mal día, una colaboración con Sting, el que fuera vocalista de The Police. El músico también aparece como ese 'gurú espiritual' de la nueva estética del proyecto, y protagoniza el corto de presentación del álbum desde ese "Free Spirits Wellness Center". En este primer adelanto, Ca7riel y Paco Amoroso cambian de sonido y le cantan a reencontrarse, lejos de los vicios.

'Ganador' - Inazio

Tan solo dos semanas después de cerrar su gira en La Riviera, Inazio vuelve a la carga y nos trae el tema perfecto para San Valentín, con un verso que ya circula en la cabeza de los oyentes: "Había perdido la fe en la humanidad... hasta que te vi rodeada de flores".

El artista continúa su ritmo pop romántico después de su reciente estreno Acurrucarme contigo. En Ganador, el artista habla de cómo el amor puede devolverte el sentido de la vida cuando todo parece desdibujarse. "Cómo el amor te devuelve el eje existencial", resume el propio artista. Y añade: "Aunque tú te veas como un perdedor o un fracasado, la persona que te quiere y comparte su tiempo contigo te convierte en todo lo contrario". En la canción, el afecto no es solo emoción: es ancla, es impulso y es presente.

'BESOS DORADOS' - Antony Z ft. Pablo Alborán

Con ritmo de pop latino y un estribillo de lo más pegadizo, BESOS DORADOS es un tema para disfrutar y bailar, con dos voces masculinas de lo más reconocibles que se juntan por primera vez. Pero en el trasfondo de la canción se encuentra un mensaje clásico del amor, que nos transporta a la vida tradicional en los pueblos.

Esta colaboración formará parte del próximo proyecto de Antony Z, después de los estrenos de DE TODO SE SALE y EN EL AIRE.

'Echarnos de menos' - Lola Tuduri

La reconocida voz del grupo Hakuna sigue sumando éxitos a su carrera en solitario, y afronta este 2026 a lo grande con el estreno de Echarnos de menos, después de un adelanto que no tardó en viralizarse en TikTok.

Este tema de pop es toda una declaración de amor a esa expareja con la que se quiere volver. La artista deja el orgullo al lado y admite que no quiere olvidar a través de esta nueva canción y un videoclip en el que la cantante reflexiona en casa, en la nieve y con flashbacks.

