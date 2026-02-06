Las novedades musicales más destacadas: Sombr, Shinova, Myles Smith con Niall Horan y más

Marta Nogales presenta este 6 de febrero las novedades musicales más destacadas de Europa FM. Entre ellas, destacan el canto al desamor del joven Sombr o la fusión musical de Myles Smith y Niall Horan.

A nivel nacional, el día viene cargado de motivación. Shinova presenta una alternativa a lo mundano en Lo que podría salvarnos, mientras Marlon nos invita a "sentir más" con Hipersensible. Por su parte, Paula Mattheus estrena un nuevo álbum que incluye una composición sobre la propia identidad.

'Homewrecker' - Sombr

Aunque no consiguió llevarse el premio a Mejor artista nuevo en los Premios Grammy 2026, Sombr se ha consagrado rápidamente como uno de los cantantes estadounidenses más prometedores. Así lo demuestran éxitos como back to friend o su nuevo sencillo, Homewrecker, que también es el primero tras debutar con el álbum I Barely Know Her (2025).

Con su característico sonido pop, Sombr le canta a un desamor aún sin superar. "I don't wanna talk down on your lover / I don't wanna be a homewrecker / I just know I can be better", canta en el estribillo. Traducido, sería: "No quiero hablar mal de tu amante / No quiero ser una rompehogares / Solo sé que puedo ser mejor".

'Lo que podría salvarnos' - Shinova

Tras Todo gira y vuelve, Shinova estrena el segundo capítulo de su próximo disco, el cual debe entenderse como un viaje narrativo de canciones interconectadas. Con la letra y videoclip de cada tema, desentrañaremos una parte de la historia completa que representa su nuevo proyecto.

En Lo que podría salvarnos, el grupo vasco recuerda que el amor puede salvarnos porque es "muchísimo más grande de todas esas mierdas que creímos importantes".

'Drive Safe' - Myles Smith y Niall Horan

Myles Smith y Niall Horan unen fuerzas en Drive Safe, un canto que lanza un recordatorio de lo efímera que resulta la vida. El sonido acompaña la potencia de la letra, así como las voces del británico y del irlandés.

"Follow your heart wherever it takes you / Tears gonna fall, just don't let it break you / Life is a road, don't know what's along the way, so drive safe", repiten en el estribillo. La traducción sería: "Sigue a tu corazón adonde sea que te lleve / Las lágrimas van a caer, solo no dejes que te rompan / La vida es un camino, no sabes qué hay más adelante, así que maneja con cuidado".

'Hipersensible' - Marlon

El grupo asturiano Marlon nos invita a "sentir más" con Hipersensible, una oda a la emoción y a la superación personal. Este sencillo da título a su próximo álbum, que les llevará de gira en 2026. "Una nueva etapa que traerá nuevos comienzos...", han adelantado en redes sociales.

"Lo veo todo un poco complicado / Estoy sensiblemente hipersensible / [...] / Puedo comerme el tarro demasiado / Tanto que a veces llego a destruirme / Pero cualquiera tiene un día malo / Y no he llegado aquí para rendirme", cantan en la prmiera estrofa. Su objetivo, dicen, es escribir su propia historia.

'Cuando nadie mira' - Paula Mattheus

La cantante vasca Paula Mattheus estrena su nuevo álbum Todo lo alto que quiera, donde destaca la canción Cuando nadie mira. "Es la primera del disco", explica. "Me gusta decir que no sé cuál es mi favorita, porque realmente me gustan mucho todas".

Se trata de una composición que reflexiona sobre lo que fuimos y lo que somos ahora. "Somos lo que hacemos cuando nadie mira / Somos lo que hacemos con los golpes que nos da la vida", canta en el estribillo.

