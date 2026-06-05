Las novedades musicales más destacadas: Taylor Swift, Alex Warren, Malmö 040 y más

La nueva música no puede faltar cada viernes, y en Europa FM os traemos las novedades musicales, perfectas para celebrar que el verano está ya a la vuelta de la esquina.

Y qué mejor manera de celebrarlo que con nueva canción de Taylor SwiftI Knew It, I Knew You, canción original para Toy Story 5. Quién tampoco se pierde calentar motores para la época estival es Alex Warren con su nueva canción, Passenger. Y a nivel nacional se cuela Malmö 040, que regresa por todo lo alto con Por ti por mí. ¡Te contamos todas las novedades!

I KNEW IT, I KNEW YOU - TAYLOR SWIFT

Los swifties estaban desenado volver a escuchar a Taylor Swift en su originario country, lo que no esperaban es que sería de la mano de la película Toy Story 5. La artista se mimetiza a la perfección con la saga de muñecos vivientes para tocar el corazón de los espectadores.

"Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de cinco años", dice la artista. "Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas de desarrollo, y escribí esta canción nada más llegar a casa después de la proyección", señala la intérprete.

Andrew Stanton, director y guionista de la película, lo tiene claro: "Es increíble lo importante que ha sido contar con Taylor para escribir e interpretar esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable", dijo el cineasta al hablar de la canción "profundamente ligada a Toy Story". "Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había estado ahí, como un pariente perdido hace mucho tiempo. Fue el destino", asegura.

PASSENGER - ALEX WARREN

Los fans del artista esperaban como agua de mayo esta canción, que el artista ha interpretado en directo y de manera inédita en sus conciertos por Europa. Ahora ya es una realidad que se puede escuchar en todas las plataformas.

La característica voz de Alex Warren atrapa desde la primera palabra en Passenger, que regala un estribillo a guitarra de lo más pegadizo para cantar a pleno pulmón.

POR TI POR MI - MALMÖ 040

Malmö 040 llega con ganas de revolucionar los festivales con un nuevo tema después de meses sin lanzar música. Entre guitarras abiertas, melodías coreables y una producción cuidada por Roger Rodes y Manu Guix, Malmö 040 firman un tema pensado para crecer en directo y conectar con una generación que ha aprendido a brindar por lo que viene incluso cuando todavía duele lo que pasó.

Carlos Framis, Víctor Rossy, Nacho Peguero, Gonzalo Saumell y Joanet arrasan con un estribillo inmediato y vocación de himno, pues la canción combina la épica emocional marca de la banda con una letra que habla de promesas, miedo al fracaso, heridas compartidas y la necesidad de agarrarse a alguien cuando todo parece tambalearse. Por ti por mí es una canción luminosa desde la nostalgia: una celebración de lo vivido, de quienes estuvieron cerca y de esos abrazos que se quedan para siempre.

A TOAST - LIZZO

¡Por fin llega Bitch, el nuevo disco de LIZZO! La artista lanza un proyecto con temazos como A toast, que abre el álbum enérgicamente pese a sus 2 minutos y 40 segundos de duración.

La canción representa perfectamente el disco en su totalidad, con ritmos de pop y funk y el toque de hip hop que caracteriza a la artista.

BLACK PRADA DRESS - ELLIE GOULDING

También hay hueco para las baladas este viernes, y Ellie Goulding estrena por fin Black Prada Dress, muy aplaudida cuando ya la ha cantado en directo. En ella, la artista vuelca toda su vulnerabilidad, que refleja tanto en la letra del tema como en el ritmo.

Un tema in crescendo en el que la cantante se desahoga con mucha garra, con un beat potente que la acompaña a lo largo de toda la canción.