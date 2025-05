Las novedades musicales más destacadas: Pablo Alborán, Aitana, Miley Cyrus y más

La lista de novedades musicales llega este viernes cargada de los estrenos más esperados. Por fin podemos escuchar los esperados discos de Aitana y Miley Cyrus, que se unen a esta selección musical con Cuarto Azul e Easy Lover respectivamente.

Pablo Alboránvuelve tras el éxito de Clickbait con el segundo adelanto de su próximo trabajo. KM0es el single que da título al disco. Y esta semana también estrena singleAva Max, que lanzará su disco Don't click play el próximo 22 de agosto. El último lanzamiento lo protagonizan Myke Towers y Quevedo, que vuelven a colaborar en Soleao.

Disfruta de los lanzamientos musicales más destacados de la mano de Roger Freedom y déjate llevar por la mejor música.

KM0 - Pablo Alborán

Pablo Alborán prepara el lanzamiento de su próximo disco y este viernes estrena KM0, la canción que da título a su nuevo álbum. El cantante llega con la que ha bautizado como "la balada más importante" de su vida, un tema íntimo en el que indaga sobre su propia identidad.

"No nos ha ido mal porque no esperaba tanto / Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo / Preguntándole al espejo quién era Pablo / Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse / Canta en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño / Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño", canta Pablo Alborán que antes de este lanzamiento compartió una parte de su canción interpretada al pianoo en su cuenta Instagram.

Cuarto Azul - Aitana

Aitana llega con Cuarto Azul, su esperado cuarto disco que presentó este jueves en Cuerpos especiales y que mostró a sus fans en una multitudinaria Listening Party organizada el martes 27 de mayo en el Movistar Arena de Madrid. "La escribí en 10 minutos a las cuatro de la mañana en Lanzarote, cuando fui de viaje sola. Sufro de insomnio y no podía dormir, y a las cuatro de la mañana me puse a escribir y le puse una melodía que luego fui cambiando", contó a los seguidores sobre este tema que forma parte de los temas más oscuros de su discos.

Easy Lover - Miley Cyrus

Miley Cyrus llega este viernes con su disco más experimental. Something Beautiful, su noveno álbum de estudio, se presenta como un trabajo audiovisual que llega a la gran pantalla el viernes 6 de junio con su premier mundial en el Festival de Cine de Tribeca. La cantante de Flowers promete hacernos bailar este verano con Easy Lover, un tema en el que describe un amor apasionado e intenso. "Haces que sea difícil tocar a otra persona / Todo vale cuando estamos a escondidas / Pero no eres un amante fácil", canta la intérprete.

Lovin' Myself - Ava Max

Lovin' Myself es el nuevo adelanto del próximo disco de Ava Max, Don't click play, que la artista lanzará a finales de agosto. Su nuevo trabajo nos trae la energía de la cantante en forma de bebida energética. ¿Quién quiere un sorbo?, preguntaba a sus fans al promocionar el lanzamiento de esta canción que tiene todas las vibras para convertirse en canción del verano 2025.

Soleao - Myke Towers ft. Quevedo

Y hablando de canciones de verano, aquí entran en juego Myke Towers y Quevedo. "Llega oficialmente el verano", decía el puertorriqueño al anunciar en redes su nueva colaboración con el canario, que llega más de dos años después de su éxito Playa del Inglés. Su nueva colaboración nos lleva directamente a un chiringuito cuando el sol empieza a ponerse, el cielo se tiñe de colores más cálidos y llega el momento de bailar sin estar pendiente de la hora. ¡El veranos ya llegó! Toca disfrutar de las vacaciones.

Sigue la lista completa de novedades musicales