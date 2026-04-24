Las novedades musicales más destacadas: Rosalía, Veintiuno, Guitarricadelafuente y más

Los viernes no paran de traernos nueva música y esta semana lo hacen de la mano de Rosalía y su versión de Foccu Rani , Veintiuno y su reivindicativa Troya , Guitarricadelafuente y su esperadísima Calypso y... ¡Mucho más!

Abril anda con el tiempo un poco alocado, pero las novedades musicales no descansan.

Rosalía nos trajo la semana pasada la versión extendida de LUX con temas como FOCCU 'RANI, Veintiuno se arriesga lanzando Troya (el tema que cantaron en primicia ante sus fans) y Guitarricadelafuente por fin estrena Calypso tras haberla cantado en conciertos durante su gira.

Por otro lado, DePol vuelve con En unos años, después de casi siete meses desde su último tema en solitario; y Éxtasis se une a Paula Mattheus para cantarle a un amor tóxico del que no son capaces de desprenderse en Amor por Tres.

'Foccu 'Ranni' - Rosalía

Rosalía nos dio la gran sorpresa la semana pasada con el videoclip de FOCCU 'RANI, un tema que hasta el momento se encontraba únicamente en la versión vinilo de LUX, pero que ahora se ha incluido en la versión extendida, LUX (Complete Works).

Este tema relata aquella boda de Rosalía y Rauw Alejandro que nunca ocurrió, haciendo incluso referencias bastante claras al cantante en la letra.

'Troya' - Veintiuno

Veintiuno armó todo un caballo de Troya para reunir a sus fans frente al Planetario de Madrid para cantar en primicia este tema.

Ahora, han publicado la canción de forma oficial, mandando un mensaje inspirador sobre atrevernos a intentarlo y comenzar a decir que sí.

'Calypso' - Guitarricadelafuente

En este nuevo tema, Guitarricadelafuente fusiona electrónica, pop y folclore, demostrando que en la música todo es posible.

El tema ya habíamos podido escucharlo en directo durante su gira Spanish Leather Tour, por lo que los fans estaban expectantes porque fuera publicada.

El título remite al mito griego de Calipso, la ninfa que retuvo a Odiseo en su isla ofreciéndole la juventud eterna. En este tema, se utiliza como una reflexión sobre la tentación de permanecer para siempre dentro de un momento hermoso y la necesidad de dejarlo atrás.

'En unos Años' - DePol

DePol vuelve con un nuevo sencillo después de casi siete meses desde su último tema en solitario, una nueva apuesta emocional y enérgica, cargada de guitarras acústicas que acompañan a una melodía pegadiza.

En unos Años nos habla de una relación que logra cambiarnos a mejor y que queremos mantener para siempre.

'Amor por Tres' - Éxtasis & Paula Mattheus

Amor por Tres es un canto a una relación que, aunque ha llegado a su fin, lucha contra la monotonía que lleva al desgaste de ese amor, negándose a darlo todo por perdido.

En este nuevo tema, Éxtasis se une a Paula Mattheus para continuar el legado de Nada de esto fue un error, el éxito de Coti, Julieta Venegas y Paulina Rubio que inspiró a la banda para crear esta nueva canción.

La banda tiene previsto su primer concierto en la sala La Riviera de Madrid, el 20 de febrero de 2027.

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