Las novedades musicales con Roger Freedom: Ava Max, The Weeknd, Ruslana y muchos más

Las novedades musicales de esta semana llegan cargadas de nuevas etapas. The Weeknd o Despistaos lanzan los primeros sencillos de sus próximos trabajos, mientras Ava Max o Ruslana continúan dando pistas de lo que se traen entre manos.

Por su parte, Kapo trae un remix estrella junto a Maluma de uno de los mayores éxitos de la temporada estival: Ohana. ¡No te pierdas ninguna canción!

'Spot a Fake' - Ava Max

La estadounidense, que arrasó en 2020 con Sweet but Psycho, continúa profundizando en su nueva etapa artística con esta nueva canción. Spot a Fake llega cinco meses después del estreno del primer sencillo del nuevo proyecto de Ava Max, My Oh My, donde ya demostró su interés por los sonidos pop electrónicos.

'Ohnana (Remix)' - Kapo con Maluma, Ryan Castro, Farruko y Nicky Jam

El cantante colombiano ha saltado a la fama este verano con sus éxitos Ohnana y Uwaie. Precisamente, esta primera ha sido una de las canciones del verano en España, y por ello el artista revelación Kapo ha querido unirse a algunos de los nombres más potentes de la música latina: Maluma, Ryan Castro, Farruko y Nicky Jam.

'Quién soy' - Ruslana

La tercera clasificada de Operación Triunfo 2023 continúa desarrollando su estilo artístico con Quién soy, su tercer sencillo desde que finalizó el concurso. Ruslana ha querido estrenar esta nueva canción después de anunciar su primera gira de conciertos, que pasará por diez ciudades españolas, demostrando que es una de las triunfitas que más éxito está teniendo.

'Mi mejor momento' - Despistaos

La mítica banda de rock española, fundada en Guadalajara, inicia un nuevo camino en su carrera musical con el estreno de Mi mejor momento, una canción que llega ocho meses después de publicar una versión de su mayor éxito, Física o química, junto a los artistas Enol, Walls y Hens.

'Dancing in the Flames' - The Weeknd

El estadounidense está allanando el camino hacia su próximo álbum con pequeñas píldoras: el título del trabajo, la portada del disco, un concierto retransmitido... Ahora ha llegado el turno del primer sencillo de esta etapa, Dancing in the Flames, con la que The Weeknd cerrará su trilogía tras los álbumes After Hours (2020) y Dawn FM (2022).