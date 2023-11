Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Coque Malla, Nicki Nicole, Bad Gyal y muchos más

Empezamos el fin de semana cargados de novedades musicales y nueva música adaptada a todos los gustos.

Blas Cantó estrena una balada de desamor; los dúos formados por Nicki Nicole y Bad Gyal y Ozuna y David Guetta invitan a bailar con sus nuevos temas y Bon Jovi adelanta la Navidad con un villancico que supone su regreso tras cuatro años sin entrar en el estudio.

La lista de Xavi Alfaro con los lanzamientos más destacado la completa Coque Mallacon ¿Volverá?, una canción incluida en su nuevo disco, que ha presentado este viernes en Cuerpos especiales, y que tiene todos los ingredientes para convertirse en himno al nivel No puedo vivir sin ti.

Disfruta de todos los lanzamientos y déjate llevar por la buena música.

Blas Cantó - La Cura

Blas Cantó llega este viernes con La Cura, una balada muy emotiva sobre una ruptura que se incluye en el disco El Príncipe, que vio la luz el pasado junio.

El cantante se pone en la piel del miembro de la pareja que decide decir adiós a la relación y que quiere ver navegar al otro. Asume el daño que su decisión implica y anima a su expareja que le odie con locura.

Nicki Nicole y Bad Gyal - Enamórate

La rapera, cantante y compositora argentina Nicki Nicole se une a la artista española Bad Gyal en Enamórate, una canción hipnotizante y llena de confianz, sobre la fuerza de autovalorarse. Compuesto por las dos artistas y producido por Tatool, el tema llega con video musical protagonizado por el dúo de artistas.

Coque Malla - ¿Volverá?

Aunque estemos muertos, el esperado nuevo disco de Coque Malla, llega al fin este viernes 17 de noviembre con un tracklist lleno de sorpresas. En ¿Volverá?, el tercer y último single del álbum, incluye coros de Araceli Lavado y Annie B Sweet.

La historia del tema la contó el artista en X y explicó que, tras desechar el boceto, un día se levantó con las notas en la cabeza sin poder quitarse la melodía de encima. “Corrí a la guitarra, le di su forma definitiva y le puse la letra casi de un tirón. Ahora no solo es una de mis favoritas, sino que estoy convencido de que va a ser una de las vuestras de todo mi repertorio y que con el tiempo va a colocarse en ese lugar especial que ocupan canciones como No puedo vivir sin ti, Me dejó marchar o Berlín”. Definitivamente estamos ante un nuevo himno.

Ozuna y David Guetta - Vocation

Vocation forma parte del disco COSMO de Ozuna, que el icono de la música latina lanza este viernes 17.

La canción cuenta con la participación del DJ y productor musical francés David Guetta, que se sumó al artista puertorriqueño en la gala de los Latin Grammy 2023 para estrenar esta canción en directo, una actuación electrizante con la que deslumbraron en la gran fiesta de la música latina.

Bon Jovi - Christmas Isn't Christmas

La Navidad se adelanta con Bon Jovi, que vuelve con el villancico Christmas Isn't Christmas.

La legendaria banda neoyorquina grabó esta canción en una iglesia de Nashville. Es su primer material nuevo desde que el grupo terminó de trabajar en su decimoquinto álbum, 2020, hace casi cuatro años.

👉 Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre