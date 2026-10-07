Eva Soriano y Nacho García se escapan a Córdoba para grabar un nuevo especial con público de 'Cuerpos especiales'

Eva Soriano y Nacho García se escapan a Córdoba para grabar 'Cuerpos especiales' | Europa FM

¡Planazo a la vista!

El miércoles 14 de octubre podrás disfrutar de una tarde de risas con Eva Soriano y Nacho García en Córdoba.

Los presentadores de Cuerpos especiales dejan el estudio de Madrid para instalarse a las 17:00 horas en la Sala Orive y grabar un programa especial con público, que podrás escuchar en antena al día siguiente a partir de las 07:00 horas. .

🗓️ Miércoles, 14 de octunre

🕑 17:00 horas

📍 Sala Orive | Plaza Orive, 2 (Córdoba)

Eva y Nacho ya tienen listas las maletas para regalar a los oyentes una tarde de risas y la oportunidad de ganar 500 euros durante la grabación. ¡El concurso Pilla la cita y gana la guita viaja con ellos!

También viajan con nuestros presentadores el equipo de guionistas y nuestros colaboradores habituales, que se han dejado contagiar por el espíritu de Eva y Nacho y se apuntan también a un bombardeo.

Consigue invitaciones para Cuerpos especiales en Córdoba

¿Te apetece el plan? ¡Ya puedes recoger tu invitación! Acércate a nuestra emisora y disfruta de nuestro show.

📍Calle Dr. Manuel Ruiz Maya, número 8, en la 5ª planta Edificio ONCE)

🕑 De 08:00 a 15:00 horas

No te lo pienses más y despeja tu agenda. Eva y Nacho te esperan. 👉