Harry Styles baila como nunca en su actuación de los BRIT Awards 2026 cantando 'Aperture'

Harry Styles se ha arrancado a bailar en su actuación en los BRIT Awards 2026, donde ha presentado en directo por primera vez su sencillo Aperture. Se trata de la única canción publicada de su próximo álbum, Kiss all the Time. Disco, Occasionally, que verá la luz el 6 de marzo de 2026.

El cantante no está nominado en los premios, pues estuvo dos años y medio de descanso para reconectar consigo mismo. Sin embargo, Harry Styles no podía faltar como uno de los artistas en actuar en la gala de los pemios británicos tras su gran regreso a la música.

El artista ha contado con un amplio cuerpo de baile para engrandecer su canción, que en versión estudio mantiene un tono más intimista. Sobre el escenario, Harry Styles ha mostrado su lado más enérgico con una divertida coreografía.

Al sonar el verso "We belong together" —"Estamos hechos para estar juntos"—, los bailarines han rodeado a Styles dándose la mano para reforzar el mensaje unitario de la canción.