Los Gandules hablan de sus conciertos más surrealistas: "Hemos tocado encima de camiones de basura"

Los Gandules llevan desde 2002 cantando sus "versiones mejoradas" con mucho humor de canciones conocidas por todos. Y en plena gira aterrizan en Cuerpos especiales para bromear con Lala Chus y Nacho García de su trayectoria, plagada de anécdotas y olvidos.

Santiago Díaz y Roberto Montañés de Los Gandules llegan a Cuerpos especiales, y no se cortan en bromear con Nacho García y Lala Chus.

Llevando "la chufla por bandera" desde 2002 versionando canciones en tono de humor, el dúo ha llegado al anti-morning show directamente desde Zaragoza, y conduciendo. "Este nivel de desesperación nos lleva a hacer este tipo de cosas", han bromeado, pero tenían tantas ganas de visitar el programa que se "han levantado a una hora impar".

Los músicos y humoristas notan mucho los cambios desde sus comienzos por el peso actual de las redes sociales. "Ahora incluso nos pagan cuando vamos a tocar, así que la cosa ha mejorado muchísimo", han reflexionado.

Las referencias para Los Gandules

Los Gandules se basan en bandas como Monty Python o Toreros muertos, pero engloban su género en "versiones mejoradas". "Hay más referentes en humor que en música", explican. De hecho, cantar ya es lo segundo. "La cosa ha evolucionado de cantar la canción a hablar más en medio, más que tocar", han explicado sobre la mecánica de sus conciertos, asumiendo que la gente va a escuchar "chorradas".

Parásitos y Botes Abombados, Pimientos en el padrón, Obstetricia en Bucarest... Más de 20 años creando versiones cómicas de temas clásicos. Tienen por norma no versionar temas actuales, y pasan cierta vergüenza cuando se escuchan, porque no se acuerdan de todo lo que han hecho. "Grabamos a veces con sustancias acelerantes y otras la contraria", revelan sobre su forma de hacer esas versiones cómicas.

Los músicos han vivido situaciones de lo más surrealista, y de ello han hablado en Cuerpos especiales. "Hemos tocado encima de camiones de basura", han desvelado. "Una vez nos hicieron cambiarnos en un tanatorio", han confesado en clave de humor.

"Una vez nos dijeron: 'Mira, os vamos a pagar, pero dejadlo'. […] Querían un grupo de versiones y llegaron Los Gandules", han recordado sobre una actuación que les cortaron en una boda. Y pese a todo, el humor siempre por bandera.

Una gira para público diverso

Los Gandules se recorrerán estos meses ciudades como Pamplona, Madrid y Salamanca, y analizan a su público: "Hemos hecho un experimento sociológico en el que vienen a vernos muchos niños y gente de 40, de 17 nadie".

Además, en sus conciertos enfrentan dos canciones para que el público decida cuál van a cantar. Y a enfrentarse también han jugado en Cuerpos especiales para terminar su entrevista.