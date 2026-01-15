Jordi Évole explica cómo Manuel Carrasco se convirtió en invitado de 'Lo de Évole': "No lo tenía controlado por putos prejuicios"

Siempre hay una primera vez y para Jordi Évole este jueves ha sido su debut en Cuerpos especiales. El periodista ha visitado a Eva Soriano y Nacho García para hablar del regreso de Lo de Évole y más en concreto del primer episodio con Manuel Carrasco.

"Es gente que tiene una buena historia, sabes que te la va a contar bien y yo me siento muy privilegiado", ha dicho sobre los otros rostros de esta temporada, en entre los que también están el escritor Juan José Millás, el humorista Manu Sánchez, las actrices Alba Flores y Loles León e Iñaki Urdangarín. "Tengo muchas ganas porque su arco narrativo es de película. Pasa de yerno de España a ladrón de España", ha apuntado sobre la entrevista aún sin grabar.

El festival que unió a Jordi Évole y Manuel Carrasco

Un festival de música en Canarias fue el punto de arranque del episodio de Manuel Carrasco. "Os voy a decir la verdad. Tocaba Rigoberta Banidini y luego Manuel Carrasco. Me quedé a ver a Rigoberta, que me gusta mucho, y mi idea era cuando empiece Manuel Carrasco me voy a cenar a un chiringuito de esos, a un food truck", ha confesado el periodista, que se fue a por una hamburguesa al terminar el concierto de la intérprete de KAIMAN.

"Mi idea era cuando empiece Manuel Carrasco me voy a cenar a un chiringuito"

"Me voy para atrás a buscar la hamburguesa, empiezo a comer la hamburguesa, y digo ostras, este tío...", ha contado sobre su primera impresión al escuchar al de Isla Cristina (Huelva). "Yo no lo tenía controlado por putos prejuicios", ha añadido Évole, que inmediatamente después se sumó al público. "Me voy delante del escenario, veo todo el concierto, lo veo hacer canciones solo al piano, solo a la guitarra. Ve que yo estoy y le canta una canción a Gaza y dice 'A este me lo gano yo', 'Este cae rendido a mis pies' y digo efectivamente".

Al terminar el concierto no lo dudó. Se fue al backstage y le dijo: "Tío, me encantaría que estuvieras esta temporada en Lo de Évole". El cantante le respondió entre risas: "Anda ya, te has tomado tres cervezas". "Estoy conmocionado con lo que he visto en el concierto", le respondió Évole, que grabó vídeos en los que salían 50 personas y a 35 ese las ve emocionadas.

"El momento del programa es Manuel Carrasco cantando en un pub delante de 15 personas"

El programa de Manuel Carrasco se grabó en Londres, donde periodista y cantante pudieron moverse a sus anchas y terminaron cantando en el sótano de un pub. "Como es tan generoso, participó en el micro abierto y salió a cantar delante de 15 personas", ha contado sobre el primer episodio de la temporada.

"El momento del programa es Manuel Carrasco cantando", ha dicho sobre esa parte. "Es una pasada. No puede ser que no te transmita eso. Acaba la actuación y la gente la aplaude como si fuera Paul McCartney", ha dicho Évole que luego se sumó a Carrasco para cantar juntos 19 días y 500 noches.

"Al terminar vino una chica inglesa que había vivido en Latinoamérica muy emocionada", ha dicho añadido el periodista, vocalista del grupo Los Niños Jesús.

Así nació Los Niños Jesús, el grupo de Évole

A Jordi Évole le encanta cantar. Se divierte tanto que las risas en los conciertos le han llevado a sufrir ataques de cataplexia en directo. "Hay gente que viene a ver nuestros conciertos para ver si me caigo", ha contado a Eva y Nacho, que también hubieran querido que le pasase durante la entrevista.

El grupo nació en una comida chupitera, ha contado también el presentador. "Apareció una guitarra y un amigo de hace mucho me vio que disfrutaba como un loco haciendo esto y me dijo te lo pasas muy bien. La verdad es que sí, era mi vocación.", ha añadido para sorprender contando que "era el típico niño de la familia que lo ponían cantar en las bodas en la fiestas". "Tenía un one-hit wonder: La mochila azul", ha explicado el periodista , al que uno de sus tías quiso llevar a un un programa de talentos y su padre dijo: 'El niño no va a hacer televisión'. Un visionario...