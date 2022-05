Álex Ubago, sobre la colaboración con su madre: "Tenía una cuenta pendiente con ella"

Álex Ubago visita Cuerpos especiales para presentar Álex Ubago 20 Años que, tal como su nombre indica, es para celebrar sus dos décadas en el mundo de la música.

Un disco de colaboraciones en el que no faltan ninguno de sus amigos en el mundo de la música: Sofia Ellar, Álvaro de Luna, Pablo López, Beret, Nil Moliner, Álvaro Soler y muchos más. "No fue muy premeditado el hacer un disco de colaboraciones. Pero cuando estábamos en el estudio se me ocurrió llamar a algunos amigos para invitarlos al álbum y fue tan buena la respuesta que decidimos hacerlo así", confiesa Álex.

De Sin miedo a nada, uno de los temas más conocidos de su carrera, Álex revela que le daba respeto hacer otro dueto para esa canción. Algo que Beret le solucionó en cuanto lo llamó: "Cuando llamé a Beret me dijo que contase con él y que además quería cantar Sin miedo a nada. Y pensé que con una voz masculina es otro rollo, aunque no hay que compararla con la versión de Amaia".

Echando la visita atrás a estas dos décadas de trayectoria, Alex confiesa que sobre todo los primeros cuatro años de su carrera con los dos primeros discos fueron una auténtica locura: "No sé cuántos conciertos pude llegar a hacer, no dormía. Fue tremendo, todo el tiempo viajando y tocando".

Y una de las colaboraciones más importantes de este nuevo trabajo es con su madre en Para aprenderte, la canción que el propio artista le escribió a su hijo. "Mi madre es una artista con todas las letras. Canta super bien desde siempre. Cuando era más jovencita quiso dedicarse a esto pero por circunstancias de la vida no pudo realizar ese sueño y con el tiempo lo vio cumplido en mí. Y grabar esta canción es una cuenta pendiente que tengo con ella".

Álex Ubago le propone una colaboración a Eva Soriano

Eva ha querido saber si existe alguna posibilidad de que Álex Ubago incluya alguna colaboración más en el álbum. "Se puede hacer una reedición con un bonus track con más colaboraciones", le deja caer Álex Ubago.

Y es que Álex ya venía advertido: Alba Cordero, colaboradora de Cuerpos especiales, ya le había puesto en preaviso de lo bien que se le da cantar a la presentadora.