Empezamos la semana en Cuerpos especiales con la visita de Anna Castillo, que presenta Girasoles Silvestres, su nueva película que se estrenará el viernes 14 de octubre.

En ella, Anna da vida a Julia: "Es una madre muy joven, tiene dos niños pequeños, y esta peli cuenta tres de las relaciones más importantes de su vida". Además, nos explica que conoce a tres hombres con unas masculinidades "un poco tóxicas" y Julia "no sabe ver las 'red flags".

Además de hablar de Girasoles Silvestres, Anna habla de otra de las películas que más están dando que hablar últimamente, Blonde. Una cinta que, si bien por un lado la interpretación de Ana de Armas está recibiendo grandes elogios, el planteamiento de la historia está generando un buen número de criticas por romantizar el sufrimiento femenino.

"Creo que hay que verla. Hay cosa que están fatal, pero a mí hay cosas que también me han gustado. No me gusta el retrato de Marilyn, las escenas de sexo me parecen que no... que no juego a esto. Pero hay cosas a nivel técnico que molan muchísimo", explica.

Anna Castillo también hace una defensa de Ana de Armas, la actriz de da vida a Marilyn Monroe en esta película: "Pienso mucho en ella. Seguramente, durante no sé cuánto tiempo de su vida, ha puesto todas las cartas en este papel. Y ahora le están dando una caña que no quiero pensar en cómo lo está recibiendo".

Su bochornosa experiencia con Estopa

En Cuerpos especiales le ponemos una canción de Estopa a Anna Castillo porque sabemos que es muy fan de los hermanos Muñoz. Tan fan que nos explica una curiosa anécdota que le ocurrió cuando los vio en persona por primera vez.

"En una gala estaba yo en el backstage y de repente vi a lo que era mi mito erótico de pequeña, que era David. Y empecé a hablar con él, le dije que me gustaba mucho su música, que había ido a todos sus conciertos y me dio su número y yo flipando", empieza explicando.

"Y al día siguiente me dijo un amigo '¿qué tal con Jose?' y yo 'no, era David', y mi amigo 'no, mira la foto, este es Jose'. Y le llamé "David" mazo de veces, apunté su número con ese nombre...", confiesa muerta de vergüenza.