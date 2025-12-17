Carla Morrison: "Pablo Alborán me escribió por Instagram y me dijo 'cuando quieras"

Todo empezó en El Hormiguero. Carla Morrison vio a Pablo Alboránmusicalizando carteles y reaccionó en sus redes.

"Lo posteé en Instagram y me escribió. Me dijo, 'Cuando tú quieras', y yo, 'Pablo, no juegues así conmigo", ha contado a Nacho García y Alba Cordero durante su visita a Cuerpos especiales para presentar Si te quedas, su recién estrenada colaboración con el malagueño.

Esa conversación fue solo el principio, el siguiente paso llegó mucho después. "Me invitaron a La Voz y me preguntaron si quería hacer una colaboración con algún cantante", ha seguido contando Carla Morrison que no dudó su respuesta. "Lo conocí en persona y no me decepcionó".

Carla Morrison solo tiene halagos para el malagueño con quien, según dice, fue muy fácil componer. "Es una persona muy talentosa, muy top. Nos juntamos en París para escribir el tema", ha añadido sobre esta colaboración que define como la colaboración en la que "el amor se ha sentido por todos los ángulos".

"Pablo Alborán y yo somos muy igualitos, muy románticos, muy pasionales... qué aburrido sería ser tibia"

Si te quedas es una súplica silenciosa al borde de una relación donde quedarse o irse tiene el mismo precio, una canción cargada de emoción que los dos artistas interpretaron por sorpresa en la segunda semifinal de La Voz y que no descarta interpretar en directo con el cantante. "Si Pablo me dice ven a Australia, yo me monto en un avión y me voy a cantar con él", ha dicho después de confesar que durante la grabación del talent de Antena 3 estaba tan emocionada que casi se le olvida la letra.

Pablo Alborán también estaba feliz de subirse al escenario con la mexicana. Para él, también fue un momento muy especial: "Somos muy igualitos, muy románticos, muy pasionales... qué aburrido sería ser tibia".

"Soy artista independiente y yo soy la patrona"

La canción lleva el sello Carla Morrison al que es fiel desde el inicio de su carrera. Mantiene su esencia desde que empezó en la música y eso ha conquistado a sus fans.

"Yo sé quien soy", ha dicho ante la pregunta de una fan que ha querido saber cómo ha conseguido no cambiar. "Además, soy artista independiente, yo soy la patrona", ha añadido la intérprete que sí defiende que "es bueno explorar otros géneros" pero que, en su caso, sigue otra norma a la hora de componer: "Escucho mi corazón, mis heridas y de ahí salen las canciones". Y añade: "Mi público no es tonto, si empiezo a mover las nalgas diría 'esto no".

Y esa esencia está también en Diamantes, la canción que interpretó junto a Mika en La Voz. Ella hubiese elegido un tema del libanés pero él insistió y la canción sonó increíble.

La entrevista de Carla Morrison en Cuerpos especiales ha terminado con un juego y una sorpresa para Carla Morrison que se ha quedado sin palabras al escuchar la imitación que Esperansa Grasia de ella en Tu cara me suena. "Woow!", ha dicho al escuchar a la cómica, segunda en la última edición del programa. "No canta mal, pensé que era yo".