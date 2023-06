Así se preparó Eva Soriano para la entrevista con Rosalía en 'Cuerpos especiales'

BEHIND THE SCENES

Rosalía y Eva Soriano se han reencontrado en Cuerpos especiales. Las dos motomamis se han citado este lunes en el Hotel Madrid Edition de Madrid para charlar de Tuya, el nuevo single de la catalana; probar chucherías y hablar de cosas de amigas.

Así se ha planteado Eva Soriano su entrevista con la cantante, que podrá escucharse íntegra estemartes 13 de junio a partir de las 09:30 horas en Europa FM. ¿Cómo iba a estar nerviosa si iba a verse con otra fitness legend con la que ya pasó una mañana de risas con motivo del lanzamiento del disco MOTOMAMI?

Lo único importante era llevar un look con altura suficiente para la ocasión. Ahí entraron en juego los moñitos altos y la dosis extra de brush, para "parecer que estás viva a primera hora de la mañana".

El vídeo Behind The Scenes de la entrevista muestra estos secretos y muchos más. Porque ya que Eva Soriano estaba en la terraza de una habitación de un hotel de lujo y le sobraba tiempo, ¿por qué no hacerse pasar por Rosalía y tomarse un café en una tumbona al estilo motomami?

Una entrevista muy sweet

No sabemos si el café de Eva Soriano llevaba azúcar, pero sí podemos asegurar que su entrevista con Rosalía fue muy sweet.

Cantante y presentadora cataron chucherías —esta vez tocaron recetas españolas— y hablaron de cómo degustar gominolas. La Eva Soriano adolescente quemaba las nubes porque lo vio en películas americanas y se creía que así estarían más buenas. ¡Nada más lejos de la realidad! ¡Sabían a mechero!

Rosalía no hacía nada de eso (ni parecido) pero sí quiere saber si hay más gente como Eva o más gente como ella. "Que se reporten", pide Rosalía a los seguidores de Europa FM.

