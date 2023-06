Rosalía, sobre el doble sentido del videoclip de 'Tuya': "Que cada uno use la imaginación"

Barcelona, Oporto y Madrid. Rosalíaha sido cabeza de cartel en las tres ediciones del Primavera Sound 2023 y en todos los conciertos ha disfrutado como una enana. Así se lo ha contado a Eva Soriano nada más empezar su entrevista con Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

"Fue muy emocionante volver después de meses girando por ahí. De golpe volver y ver la gente con tanto cariño, con ganas..." , ha dicho la cantante que se libró de la amenaza de lluvias en el show de Madrid y que, al cantar Hentai, confesó que tiene ganas de parar. "Es que después de año y medio de gira ya se nota".

Están siendo meses de no parar y Rosalía reconoce que tiene "ganas de estar en casa, poder descansar, escuchar música un rato, ver películas, poder cocinar...". Ganas de estar con la familia.

"Mi ilusión ahora es hacer las cosas sencillas, cuando estás de gira no puedes y lo echas de menos", ha añadido la cantante, que aún tiene varias citas pendientes hasta final de julio. "Eso lo aprendí cuando me fui en Navidades a Japón, el sitio es tan estimulante que no hay quien se relaja", ha explicado sobre su necesidad de darle al pause.

'Tuya', el nuevo single de Rosalía

A Japón fue también a grabar el videoclip de Tuya, su nuevo single que estrenó el pasado viernes 9 de junio.

"La canción narra eso, una conexión con otra persona, y luego pensé que tenía gracia que el vídeo fuese lo contrario, que fuera una chica extranjera en un país distinto", ha contado sobre el vídeo de la canción. "Y al final ya es como que ya ha llegado esa persona. Así es como yo lo entiendo, pero durante todo el vídeo es lo contrario".

Eva Soriano no ha pasado por alto todas las teorías que rodean el videoclip y la canción de Rosalía, que tiene una respuesta para todos los que le buscan un doble sentido.

"Yo creo que es la gracia, que cada uno use la imaginación, que cada uno haga la historia que necesite hacerse", le ha explicado a Eva. "Es la magia. Yo hago las canciones y que la gente interprete, que saque sus conclusiones".

¿Hay un mensaje oculto en el 22:22 del videoclip de 'Tuya'?

Eva Soriano también se ha interesado por el significado de la hora que marca el reloj del videoclip de Tuya.

"Tú no das puntada sin hilo y yo me he dado cuenta de que al final hay un reloj que pone 22:22, que es una hora espejo que tiene un significado. Lo he buscado y dice que algo está por venir", le ha dicho la presentadora durante su encuentro en el Hotel Madrid Edition de Madrid.

"Siempre hay algo que se viene", ha dicho Rosalía para echar balones. "Yo tengo ganas de volver al estudio. Yo te puedo decir que tengo muchas ganas de volver al estudio, de seguir haciendo música pero... ahora estamos en Madrid", ha añadido con cierta golosonería.

La imitación de Rauw Alejandro de Rosalía

Rosalía también ha contado por qué se animó a mandarle un mensaje a Rauw Alejandro antes de cantar BESO en el Primavera Sound de Barcelona

"La intro es un poco larguita, instrumental. Estoy en el escenario y digo, la canción con Rauw y Rauw no está. Había visto el vídeo de [la imitación de] Rauw una hora antes de salir del escenario y dije, 'verás", ha confesado a Eva y también ha valorado la imitación.

"Rauw hizo muy bien la imitación, pero yo estoy muy orgullosa de la mía", ha dicho antes de pasar a la cata de gominolas.

La entrevista de Rosalía y Eva ha concluido con una prueba de snacks made in Spain.