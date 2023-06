Rosalía y Eva Soriano prueban chuches en 'Cuerpos especiales': "Son bastantes bizarras"

CATA MADE IN SPAIN

Rosalía reaccionado a snacks de Japón es uno de los últimos éxitos de la cantante catalana en TikTok. El vídeo acumula cerca de 50 millones de reproducciones y ha cautivado a Eva Soriano, que le ha propuesto una versión made in Spain en su entrevista en Cuerpos especiales.

La presentadora del morning de Europa FM ha protagonizado un divertido reencuentro con la cantante de Tuya, con la que ya se había citado en 2022 con motivo del lanzamiento del disco MOTOMAMI, y lo ha despedido con una cata patria de chuches.

Eva ha puesto sobre la mesa un plato con una selección de gominolas como las que comprábamos a la salida del colegio cuando éramos pequeños y que ha llevado a Rosalía a hacer una reflexión. "¿Quién ha hecho las chuches en este país? Son bastante bizarras", ha dicho en medio de la cata.

Las chuches favoritas de Rosalía

No le falta razón porque Rosalía ha tenido que probar dedos, dentaduras, huevos, almejas, palotes... Pero ¿cuáles son sus favoritas y cuáles dejaba en el quiosco porque no le gustaban?

"El dedo no es mi chuche favorita y la almeja suele estar dura", ha sentenciado Rosalía, que se reconoce gran fan de los snacks:"Soy un persona que siempre estaría picando".

La cantante tiene texturas favoritas —"son corazón, sandía y mora"—, gominolas que le divierten —"la dentadura siempre me ha hecho gracia"— y otras que dejaría en la tienda sin dudar. "El melón es muy duro, pensaba que me iba a romper un diente. Nunca me lo compraba", ha contado en la entrevista grabada en el Hotel Madrid Edition de Madrid.

Otra que le gusta mucho es la nube. "Son muy clásica, las nubes me gustan porque son cute", ha dicho antes de que Eva le haya compartido su receta maestra. La presentadora las quemaba cuando era pequeña porque lo veía en las pelis americanas. Lo malo es que cuando imitas en casa lo que ves en la tele no siempre sale bien. "Sabían a mechero".

Rosalía se ha despedido de la entrevista compartiendo su top 3 de chuches: "El corazón, número 1; la nube quemada de la Eva, el 2 y número 3, el huevo porque es cute".

¿Ganas de snacks después de esto? ¡Toma nota de un último consejo de Rosalía! La mejor textura es la del corazón. "Al palote le tengo cariño por la infancia, por lo que significa".