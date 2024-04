Bombai lanzará su primer disco en vinilo para celebrar sus 10 años de carrera, con grandes colaboraciones

Yo soy libre es el último hitazo de Bombai, una canción alegre a pesar de que habla de una ruptura amorosa. Eso no quiere decir que ellos no sufran por desamor, pero lo cierto es que prefieren mandar un mensaje positivo para quien esté pasando por un mal momento. Además, en el videoclip del tema se refleja que la amistad es el gran soporte a la hora atravesar algo así.

Nino Bravo con su famoso Libre ha tenido mucho que ver como inspiración. "Los valencianos siempre tenemos a Nino Bravo como referente, como el artista más grande que ha dado la Comunidad Valenciana. En 2024 hace 51 años que murió, y dio la casualidad de que teníamos una canción con el estribillo que tenía este mismo mensaje de Libre y por eso quisimos adaptar la canción. No es un homenaje, pero sí es un guiño", cuenta Javi.

Chimo Bayo es otro de sus grandes referentes valencianos. Incluso comparten barrio... ¡Son vecinos! "Intentamos hacer el chiquitum bam bam con el ukelele, pero no funcionó. Es un tío súper guay", recuerda sobre la versión que intentaron hacer del mítico tema Así me gusta a mí. "Yo tengo su WhatsApp y me manda sus propios stickers", dice Javi antes de que JotaMusic corrobore la información sacando su propia conversación. Un tema que le ha venido al pie a Eva Soriano, que le ha secuestrado el móvil a Jota para mandarle un audio a Chimo y reclamarle un par de botellas de su vino Hu-Ha. La ocasión que vino a Cuerpos trajo solo gorras de merchandising... No vino.

Los chicos de Bombai siempre presumen de su tierra en los videoclips. Las playas que vemos en los vídeos son siempre en Valencia. "Son todas valencianas, luego les pasamos un poco de photoshop. Estamos esperando que nos den las llaves de la ciudad", dicen.

Comenzaron su andadura en 2015 y dentro de muy poco cumplen 10 años sobre los escenarios. Un aniversario muy especial que celebrarán con el lanzamiento de su primer LP físico. "Después de 10 años por fin vamos a sacar un disco físico, con vinilo y todo", celebran para luego adelantar que contarán con grandes amigos en esta fecha tan especial. "Habrá bastantes colaboraciones, pero no se pueden decir. Hay un artista que conoce todo el mundo, alguien muy mítico", adelantan. "Y otra persona es menos conocida, pero es muy puro, y nos ha encantado", desvelan.