Caracazador, sobre Zahara: "Es como la típica profe de inglés que salva a los gays"

Zahara es una de las viejas glorias del programa. Está en su personalidad venir a contar sus historias, pero esta vez lo hace acompañada de Pablo Caracazador, su primer pupilo.

Esta tarde de miércoles sale a la luz la primera canción de Caracazador, Casamurada, que nace bajo el sello de Zahara, Gozzrecords. "Mi sello lo monté para mí y no pensé que podía abarcar nada más, pero conocí a Pablo en un curso de composición en Casamurada, un estudio fantástico en el que yo he grabado varias veces, y por el que han pasado grandes de la música, como Love of Lesbian, y él era...", recuerda la de Úbeda antes de que su alumno espete que ella es "como esa profesora de inglés que salva a los gays". Touché.

Eran doce alumnos, en un proceso muy tranquilo en el que Zahara enseñaba su "absurdo método" de composición musical. Todos escribieron un par de versos, retazos de canciones, y ..."De repente Pablo me pone la canción que había grabado allí mismo en el ordenador, esta que presentamos, y me puse a llorar. Me enamoré de él y tuve que ficharle", rememora la cantante de Merichane. Llamó a sus fieles escuderos Guille y Martí Perarnau y les dijo que había contratado a "un chaval que solo tenía un minuto y medio de canción", pero del que ya se imaginaba toda una carrera.

Cuando Caracazador salió de Casamurada, se puso a trabajar en casa y poco a poco le dio forma a todas esas ideas que se le agolpaban en la cabeza. Pronto se convertirán en un disco.

"Dentro de unos meses iré sacando más canciones, casi siempre es todo por accidente. De repente ella le da a un botón y 'mira, qué bonito suena", cuenta el artista, que reconoce que las enseñanzas de Zahara son de otro mundo. "Ella dice, 'tus ideas son todas demasiado buenas. Coge una y ya", cuenta entre risas sobre este refuerzo positivo.

Málaga, Sevilla y Madrid son algunas de las paradas de Juno, el dúo de Zahara con Pernarnau, y atención porque para el show de Madrid hay una sorpresa especial. Caracazador abrirá el concierto y "cantará algunas de sus nuevas canciones", revela la cantante.

