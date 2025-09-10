Carlos Ares canta por primera vez en directo su nuevo single 'Collar'

Carlos Ares se ha convertido en uno de los artista del momento en nuestro país y se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Collar, el último single de su nuevo álbum La boca del lobo, una canción de casi seis minutos que huye de la tendencia actual en la música de componer canciones cada vez más cortas.

Una canción que, como ha indicado durante la entrevista, eligió lanzar varios meses después de la publicación del disco porque "sabía que quería darle un lugar especial y que la gente le prestara atención".

Una canción muy relevante para el artista, que ha elegido El Rincón de Cantar de Cuerpos especiales para interpretar por primera vez en directo.