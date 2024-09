Carta a la ciudadanía: "Melon Musk, no seas melón"

Trump le ha ofrecido un puesto en el Gobierno si gana las elecciones, pero quizá Elon Musk no esté preparado para tal responsabilidad.

Según Eva Soriano, primero tendrá que conseguir que "no se le exploten los cobetes" y que "no se caiga Twitter cada dos por tres". Si es que... Quizá el magnate de X no esté listo para lidiar con conflictos geopolíticos, cuando le cuesta tanto encontrar un buen nombre para sus hijos. Uno de ellos se llama X AE A-XII Musk... "Te vas a aburrir, no te van a dejar hacer esas cosas modernas que haces tú, como un coche que vuela y funciona con soja", se queja Eva Soriano.

