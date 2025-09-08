Conoce a los finalistas del concurso de Leiva y Cuerpos especiales

Sheila y Pablo se la juegan este martes enCuerpos especiales. Uno de los dos se llevará el primer premio de la temporada y viajará a México para asistir al concierto de Leiva en el Auditorio Nacional de CDMX.

Los dos han convencido de sus habilidades como Reporteros Especiales a Eva Soriano, Nacho Garcíay al comité de sabios del morning de Europa FM y ahora se tienen que enfrentar para demostrar que merecen renovar el pasaporte para disfrutar de esta oportunidad única.

La final se celebrará en directo este martes 9 de septiembre a partir de las 7:00 horas y seguro que habrá sorpresas. ¿Qué tendrán preparado Eva y Nacho para seleccionar al ganador?

Los vídeos de los dos finalistas

"Canónico, formal". Así ha definido Nacho la propuesta de Pablo, primer finalista, que ha apostado por hacer un vídeo para el informativo.

Más informal y con entrevista incluida es la propuesta de Sheila, que se ha ganado a los presentadores con la pregunta que le plantea al cantante. ¿Qué fue antes el huevo o Sabina?

Los dos se han ganado por méritos propios su pase a la final pero ¿quién se llevará el viaje a Ciudad de México? ¡Sigue Cuerpos especiales y descubre al ganador este martes!