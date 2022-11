'Cuerpos especiales' descubre secretos de las redes sociales del Museo del Prado de Madrid

El Museo del Prado de Madrid cumple 203 años este sábado 19 de noviembre. Para celebrarlo, el viernes estuvo Bernardo Pajares, uno de los community manager de la pinacoteca, con Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales. Su visita al morning de Europa FM estuvo llena de curiosidades.

"Javier Sainz [otro CM del museo] y yo queremos ser como tu colega en el Prado. El que te cuenta las cosas que luego tú cuentas a tus amigos", ha explicado sobre cómo llevan las redes sociales del museo, a las que durante el confinamiento se unió TikTok. "Me llamó Javier y me dice: 'Tenemos que lanzarnos a TikTok. Vamos a contar cosas chulas, contar curiosidades, eso que no te cuentan las guías".

Así nació un perfil lleno de vídeos y curiosidades, aunque para curiosidades las que ha contado Bernardo en Cuerpos Especiales.

¿Sabes cuál es el vídeo del Prado que más reproducciones suma? ¿Y por qué solo siguen a una persona en Instagram y quién es? ¿Cuál es el DM más frecuente que recibe la galería?

El vídeo más exitoso del Museo del Prado

El vídeo que más reproducciones suma en las cuentas del Museo del Prado es un vídeo de El Lavatorio de Tintoretto grabado con el director del museo Miguel Falomir. "Lo peta, tiene miles de reproducciones".

"Es un cuadro que tiene una mesa en el medio y que según se gira, parece que la mesa gira contigo", dice Pajares, al hablar del cuadro que Tintoretto pintó para una iglesia de Venecia.

El cuadro además tiene "un agujerito que hizo Tintoretto para trazar las líneas de las perspectivas" y ese agujero está todavía en el cuadro. "En el vídeo se ve mejor porque hacemos zoom".

Los mensajes directos que recibe el Museo del Prado

Más anecdóticos son los mensajes directos que recibe el Museo del Prado en su cuenta de Instagram.

"Recibimos cientos a lo largo del día", cuenta Pajares, y detalla: "Nos preguntan de todo, desde si el Museo está abierto a dónde está una obra concreta". Aunque el que más se repite no tiene nada que ver con la colección: "Es un DM que dice 'Hola, Museo del Prado, ¿en que sala está esta obra de arte? Y nos mandan la foto de su novio/novia".

El famoso al que sigue el Museo del Prado

La cuenta de Instagram del Museo del Prado esconde otro secreto. La pinacoteca sigue a menos de 200 cuentas, la mayoría de instituciones, y solo una persona física ajena a la pintura aunque muy conocida. Es Antonio Banderas.

¿Por qué a él? "Es que sigue nuestros directos. Se conecta todos los días", revela Bernardo.

Los secretos del Museo del Prado

De sobra es conocido que el Museo del Prado cuenta con más obras guardadas en sus almacenes de las que hay expuestas, pero ¿se pueden ver en algún momento? ¿Quién tiene acceso a ellas?

A través de la cuenta de Instagram del museo también se ha podido acceder a ellos en vídeos grabados junto a la Brigada de movimientos de obras de arte. Ellos son los únicos que pueden entrar en los almacenes y los únicos que tocan las obras de arte en el museo.

"Saben por dónde se puede agarrar y por dónde se puede tocar", cuenta Bernardo que ha hecho vídeos de directo en Instagram con ellos mostrándolos en acción.

Con ellos han enseñado cómo se almacenan los cuadros en peines —cajón muy grande vertical— y otros secretos de la galería madrileña.