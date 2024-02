"¿Es Daddy Yankee?": Abraham Mateo confiesa que se viene una colaboración con un artista latino que "todo lo pega"

Hemos rezado y nuestras plegarias han sido atendidas. Recibimos al Dios de los Abrahamers, el mismísimo Abraham Mateo.

Lo vimos hace nada en el aniversario de los 500 programas de Cuerpos especiales y ahora vuelve para hablarnos del último tema que ha sacado, esta vez junto a Omar Montes, Falsos Recuerdos.

"Me apetecía muchísimo seguir con esta cosa de la bachata, nos fue muy bien con 'Clavaíto'", dice el gaditano, que ya va por su quinto disco de platino con su colaboración con Chanel. "Con la de Omar pasa un poco lo mismo", cuenta antes de animar a todos a sacar sus pasos prohibidos y reconocer que él se apunta a todo. "Si hay bachata yo me apunto a la bachata, si hay que bailar hip hop se baila, si hay que perrear yo me convierto en Abraham perreo", bromea.

Lo que nadie esperaba escuchar es que Abraham Mateo y Omar Montes se conociesen desde los 11 años."Nos conocimos en un gimnasio de boxeo. Yo entré para grabar un reportaje y él estaba pegándole al saco con el Campeón de España. Me saludó y me dijo 'Hola, soy Omar Montes, no me conoces, pero ya me conocerás", recuerda. El de Pan Bendito le dijo que cantaba como los ángeles, que quería "darle fuerte a la canción" y que algún día harían algo juntos. ¡Wow!

Ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas de la talla de Jennifer Lopez. "De cada uno me llevo algo, sobre todo canciones. Siempre aprendo cosas", cuenta antes de adelantar que con el disco, que se llama 'Insomnia' y se estrenará en abril, habrá una unión con un artista de latinoamérica "que todo lo pega" y cuya inicial empieza por la letra D. ¿Será Don Omar?, ¿Duki?, ¿Daddy Yankee?

