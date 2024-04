David Verdaguer presenta 'La Casa': "Si la película no te toca eres un neumático, un ficus, una silla"

Te interesa Niño Paco explica cómo se creó el Planeta Tierra: la teoría del Big Bang

Al ganador de un Goya a Mejor Actor por Saben aquell le reconocen más por la voz que por su aspecto, y eso que acumula dos cabezones en su estantería. En 2021 se lo había llevado ya por Verano 1993 como Mejor Actor de Reparto.

"Los tengo al lado de la tele, es como un mueble largo. Los Gaudí, los Goya, y un par de recortes", cuenta el actor, que este 1 de mayo vuelve a las salas de cine con el estreno de su nueva película La Casa. La sinopsis cuenta la historia de tres hermanos que, tras la muerte de su padre, se reúnen en la casa familiar en la que pasaron los veranos de su infancia. Es entonces cuando toca decidir qué hacer con la vivienda, lo que resultará más difícil de lo esperado.

El film, que está basado en la novela gráfica homónima de Paco Roca ganadora de un Premio Eisner en 2020, le ha tocado la patata tanto a Eva Soriano como a Nacho García, que han podido verla en primicia. "Es una de esas historias que te tocan porque todos somos hijos y hermanos", asegura Eva.

"Lo guay de la peli es que somos muchos actores y actrices pero sin mucho ego. Más que una película es un espejo, ves a los actores, pero te ves a ti, lo que haces tú", cuenta el protagonista antes de recalcar que "lo bueno es que no hay ni buenos ni malos, los entiendes a todos".

Aunque es "una película muy pequeña" ya ha recibido un montón de reconocimientos. "En Málaga fue muy bien, no nos lo esperábamos. Es una de esas pelis que puede pasar desapercibida o ir muy bien por el boca oreja", explica antes de dar una sentencia muy reveladora sobre las sensaciones que deja: "Si no te toca eres un neumático, un ficus, una silla".

El intérprete, que es hijo único y además vive de alquiler, siempre ha querido tener hermanos. "Ser hijo único no tiene nada bueno. No porque nos eduquen mal, pero como todo pasa por ti... Y la vida no va de mí, el mundo no va de mí", cuenta.

La Casa se rodó antes que Saben Aquell, trabajo que le dio grandísimas alegrías. "Yo que tengo un poco el síndrome del impostor... Estos premios, en vez de subirme el ego, me han dado más inseguridad", comenta. "Lo bueno es que hago mucho teatro", añade antes de desvelar que por la crisis de los 40 se puso "un pendiente" para frenar los efectos del inevitable envejecimiento.

No le quedaba otro remedio, al no tener carné de coche... Así que el descapotable rojo era difícil.

