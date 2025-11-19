Elena Rose explica el significado de 'Andrea's Interlude', 'AMÉN BEBÉ' y 'LA DE DIOS', de 'Bendito verano'

Elena Rose está de estreno. La cantante y compositora venezolana lanzó el viernes 23 de octubre su disco Bendito Verano y este miércoles ha venido a presentarlo a Cuerpos especiales.

La autora de temazos como Miénteme o Bayamón ha venido con una gorra de regalo para Eva Soriano y Nacho García (con la que han posado para la foto) y buenas palabras para la radio. "Quisiera en otra vida ser locutora", ha confesado la cantante para la que el locutor tiene "un propósito muy mágico". "A través de la voz podéis conectar con nosotros de una forma increíble", ha dicho antes de empezar a desgranar las canciones de su disco.

"El álbum define un poco más mi proyecto como artista, como persona, en la industria...", ha contado sobre su nuevo trabajo, del que dice que está teniendo muy buena acogida entre la gente que le sigue y personas nuevas. "Siento que están conectando con él".

Bendito Verano llegó en otoño pero es un disco muy estival. "Siento que este álbum tiene muchas partes de mi alma que me identifican. El verano es mi momento favorito del año", ha añadido antes de confesar que su lugar favorito para ir de Luna de Miel sería un lugar con mar.

Si Luna de Miel es su canción de boda, AMÉN, BEBÉ es una canción escrita pensando en su hermana pequeña, Pichu. "Quería una canción que representara que tienes un equipo, que has logrado muchas cosas, que todo lo que has vivido hasta el día de hoy ha valido la pena. Puedes seguir soñando con el futuro pero mira ya lo que tienes, lo que has logrado", ha dicho sobre esta canción cuyo sentido resume con una frase magistral. "Estoy feliz en mi Toyota trabajando para mi Ferrari".

Andrea's Interlude es otra de las canciones de las que ha hablado con Eva y Nacho, aclarando las palabras que le dedica Manuel Lorente al empezar el tema.

Primero conocí a ELENA, y creo que aún sigo conociendo a Andrea

Son la misma persona, aunque por una, la otra casi no se vea

Una es la guerrera de la luz, la otra es la luz que guerrea

Con ellas entendí que no es lo mismo el mar y la marea

"Mi nombre es Andrea Elena", ha aclarado. "Mi nombre artístico es Elena Rose y Rose es porque mi mamá, mi abuela y mi hermana se llaman así. Es una manera de honrar mi linaje de mujeres, el lugar de donde vengo", ha añadido antes de explicar este fragmento de la canción.

"Elena es como el escudo de esta niña que es Andrea"

"Elena es como el escudo de esta niña que es Andrea, mi niña interna, mi inocencia, mi soñadora, mi rebelde sin causa... Y la guerrera es como el escudo de todo eso, la mujer que se adentró realmente a cumplir sus sueños, a conocer una industria, a construir, a crecer... Es el balance de las dos pero Manuel lo dijo como yo nunca ni siquiera lo había visto. Es un compositor que yo admiro y respeto nunca. Es uno de mis mejores amigos y lo mejor que me regaló España después del gazpacho", ha añadido entre risas.

La tercera canción desgranada en la entrevista ha sido LA DE DIOS, en la que cuenta con la colaboración de su madre y abuela.

Las dos abren el tema cantando una nana típica de Venezuela. "La cantan mi mamá y mi abuela. Ellas siempre me han cantado. Yo crecí en una casa muy llena de amor en ese aspecto. Para mí la música es una representación del amor más puro que yo conozco y ellas fueron de las personas que me introdujeron a ella. Por eso quise ponerlas. Siento que soy el producto de dos mujeres que admiro mucho".

Cantante Vs. Compositora

Más allá de este disco, no se puede pasar por alto la faceta de Elena Rose como compositora. ¿Hay diferencia a la hora de escribir para otros?

"Lo hago con el mismo amor y cariño", ha asegurado antes de aclarar que escribir para otros lo hace como "un acto de servicio". "Soy la herramienta para esa persona pueda traducir su alma, su mensaje, lo que quiera", ha dicho la recientemente ganadora de un Latin Grammy junto a Alejandro Sanz por Palmeras en el Jardín.

"Siempre dicen que conocernos más a nosotros mismos siempre viene del trabajo interno lero yo he aprendido mucho de las personas alrededor de mí, he aprendido a amarme amando a otros", ha contado recordando después cómo fue componer esta canción en la casa del madrileño "hablando, abriendo el corazón...". "Para mí es un regalo colaborar con artistas así", ha dicho antes de confesar su sueño de vivir en Madrid. "Creo que hay una conexión especial con la audiencia de aquí y me encantaría".