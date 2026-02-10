Presentan 'El fantasma de mi mujer'

La entrevista de Javier Rey y Loreto Mauleón en 'Cuerpos especiales'

La cosa va de cadáveres. Javier Rey y Loreto Mauleón presentan la película El fantasma de mi mujer y terminan hablando con Eva Soriano y Nacho García de cómo harían para esconder un cuerpo. Parece que dos de ellos lo tienen claro... Los dos actores hablan también de sus personajes en esta comedia y cuentan todo lo que pueden contar sobre su argumento. Además explican por qué se decidieron a decir sí a este trabajo y juegan a imaginarse qué tipo de fantasma sería cada uno.