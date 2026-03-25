Presenta 'Vida Perra'

La entrevista de Jordi Sánchez en 'Cuerpos especiales'

El actor Jordi Sánchez visita Cuerpos especiales para presentar su serie Vida Perra, que se estrena este viernes 27 de marzo. Se trata de una producción tipo Camera Café con una cámara fija ante la que se mueven sus personajes, un grupo de dueños de perros que no tienen nada que ver y charlan sobre la vida en cada capítulo. En la entrevista confiesa que fue un ejercicio de memorización brutal para los actores y cuenta también cómo es su relación con los perros. No tuvo uno hasta los 50 años y ahora se pregunta cómo pudo vivir así.