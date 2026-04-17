Presenta 'Dónde está la ONU cuando más se necesita'

La entrevista de Niña Polaca en 'Cuerpos especiales'

Niña Polaca visita Cuerpos especiales para sacarle el precinto a Dónde está la ONU cuando más se necesita, su cuarto álbum de estudio. El grupo al completo habla con Nacho García y Lalachus sobre este trabajo, que incluye la primera canción de Claudia en solitario y en el que han trabajado durante dos años. Pese a eso, no han reescrito ningún tema aunque sí le dieron vueltas a una canción tecno que acabaron por deshechar.