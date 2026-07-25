¿Qué pasó con Anuel AA en La Velada del Año IV? Su polémica actuación y la reconciliación con Ibai Llanos

La Velada del Año es uno de los eventos de entretenimiento más vistos del año, con el streamer Ibai Llanos al frente. En este encuentro deportivo entre creadores de contenido, la música tiene un gran papel y es el principal reclamo de muchos espectadores.

Este 2026 La Cartuja de Sevilla vuelve a acoger la cita el sábado 25 de julio, con cinco artistas confirmados y cinco sorpresa. De momento se conocen los nombres de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK con La Pantera como los cantantes que amenizarán los combates de boxeo.

Pero precisamente el nombre de Anuel AA es el más polémico entre las confirmaciones, y todo se remonta a La Velada del Año IV, la que trascurrió en el estadio Santiago Bernabéu. En aquella edición el mencionado artista urbano protagonizó un momento embarazoso que ya forma parte de la historia de internet.

Lo más comentado de aquella noche: la polémica aparición de Anuel AA

Al concluir el último combate que proclamó vencedor a YoSoyPlex en La Velada del Año IV, el cantante debía llegar al escenario para poner el broche de oro al evento.

Sin embargo, Anuel AA no aparecía. Ibai Llanos y su equipo de comentaristas tuvieron que hacer tiempo durante más de quince minutos para amenizar la espera, ante el miedo de recibir represalias legales por retrasar la duración pactada de La Velada del Año.

El cantante debía llegar a las 22:30 al recinto, pero lo hizo pocos minutos antes de las 23:45. El retraso de una hora y media puso de los nervios a Ibai Llanos: "Yo ya no sé qué hacer", repetía durante la retransmisión. "Estaba saliendo y se ha metido para dentro, esto es de coña", criticaba mientras su equipo le decía que estaban intentando convencer al cantante para que saliera a actuar. "Me estoy volviendo loco", gritaba Llanos.

Un concierto muy cuestionado

Anuel AA llegó en jet privado y no estaba convencido de querer salir a actuar, a pesar de que había estado hablando de su concierto en La Velada de manera recurrente. Finalmente, el puertorriqueño salió al escenario ante los abucheos del público, que cada vez era más reducido (la conexión en streaming disminuyó a unos dos millones de usuarios).

"Estoy un poco enfermo, necesito ayuda", dijo Anuel AA durante el concierto pidiendo a los asistentes que cantaran con él en masa (cosa que no ocurrió). Al parecer, en un momento de la actuación hubo un fallo de sonido y su voz empezó a escucharse muy tocada y descontrolada.

Tras solo ocho minutos de concierto y tres canciones, Anuel AA anunció que paraba el espectáculo: "He tenido un problema. No pude darles un show digno", dijo mientras criticaba que había problemas de sonido. Se bajó del escenario, se hizo un par de fotos con fans del público ante la preocupación del equipo de seguridad y se fue escuchando nuevos abucheos del estadio.

Las reacciones tras lo ocurrido

No tardaron en llegar miles de críticas al cantante desde las redes sociales, donde tildaban lo acontecido como una "falta de respeto". Vegetta777, uno de los streamers españoles más conocidos, no dudó en opinar al respecto. "Lo de Anuel honestamente me da hasta vergüenza. [...] Ves cantar a David Bisbal y luego a Anuel y rápido distingues quién realmente es un artista", dijo criticando que el puertorriqueño no se disculpara.

Por su parte, el youtuber DjMariio aseguró que el público no solo estaba abucheando a Anuel AA mientras abandonaba el escenario, sino que también le empezaron a tirar vasos.

Tensión entre Anuel e Ibai

A raíz de la polémica generada en redes sociales, Anuel llegó a insultar en dos ocasiones a Ibai Llanos llamándole "pescabicho". Pero la controversia parecía llegar a su fin cuando Ibai anunció una charla personal con Anuel AA, quien ese mismo día dio su versión de lo ocurrido en La Velada 4.

"El error fue de técnicos, en el stream y en vivo también. Tampoco llegué ninguna hora tarde. A Ibai le decían una cosa y a mí otra, mientras todo el show estaba corriendo en vivo... Fue una mierda pa' todo el mundo. [...] Pasaron un sinnúmero de cosas malísimas fuera de nuestro control que ocasionaron todo y que nos hizo a los dos reaccionar como reaccionamos", dijo.

Por su parte, Ibai dio su opinión más sosegada tras hablar con Anuel AA: "A mí me dio pena, qué queréis que os diga. No sabía qué reacción había tenido: yo me fui a mi casa y dije que habría que seguir con la vida. [...] Acabó bastante jodido, y yo en el final del evento también, porque en el Bernabéu la pitada era brutal. […] Empezó a ser desagradable".

Las disculpas en persona

Finalmente el cantante se disculpó con el streamer por insultarle. "Soy un hombre; así mismo como te falté, te pido perdón. Yo te escribí bien molesto, pero fue más de frustración. Soy humano", le dijo. Además, le dio la mano a Ibai hasta en cuatro ocasiones en señal de paz.

Ambos se rieron sobre sus nuevos motes. A Ibai le llaman "pescabicho", y a Anuel AA le dicen "el gallo".

Dos años después, este 2026 Anuel AA tendrá la oportunidad de redimirse también con el público con un show que haga justicia al evento.