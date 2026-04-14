Espido Freire compara 'Titanic' con 'La dama y el vagabundo': "Ella está atrapada en mundo rígido, el golfo le enseña a vivir"

El 14 de abril de 1912 el mundo se conmocionó con el hundimiento del Titanic. El barco más grande y lujoso del mundo chocó contra un iceberg que rasgó su casco y el buque acabó hundiéndose en solo dos horas y cuarenta minutos. Más de 1.500 personas fallecieron en este terrible accidente que inspiró a James Cameron para rodar la película con más Premios Oscar de la historia.

La cinta, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, llegó a las salas de cine en 1998 y esta mañana ha aterrizado en Cuerpos especiales de la mano de Espido Freire, que se ha fijado en la historia de amor de sus dos protagonistas.

"No hay nada nuevo bajo el sol. Jack y Rose nos resuenan porque los hemos visto antes... en La dama y el vagabundo", ha señalado la colaboradora del morning de Europa FM, que ve claros paralelismos entre ambos títulos, aunque el segundo está un poco más edulcorado por ser de Disney.

Rose es la Dama, "una niña bien, con corsé, una madre que da miedo y una vida organizada al minuto". Jack es el Vagabundo, "el golfo, encantador... lo miras dos segundos y dices, Igual este chico no tiene obligaciones... Igual no tiene ni cuenta corriente".

"¡Oh, esto es amor! No, eso es estar de Erasmus y además no te lo convalidan"

Lo que plantean los dos títulos es que "ella está atrapada en un mundo rígido y de pronto aparece el golfo que les ensaña a escupir, a bailar, a vivir... y piensa ¡Oh, esto es amor! No, eso es estar de Erasmus y además no te lo convalidan", ha apuntado Espido Freire. "Porque... ¿dónde vais a vivir? Después de haber hecho el agujero en Sevilla... ¿dónde vais a vivir? ¿dónde vais a comer? ¿Quién aguanta a la madre de Rose un domingo por la tarde y el otro y el otro y el otro?".

El silencio es la respuesta a todas estas preguntas. "Esa conversación no existe ni en Titanic ni en Disney (...) En todas esas historias el chico muere justo antes de que haya que convivir. Jack se hunde literalmente, el Vagabundo se domestica porque es Disney y no podían matarlo", ha apuntado la escritora.

"Jack es perfecto porque no sobrevive"

"Lo que nos gustan de Jack es que no tiene que enfrentarse a ser pesado, ni a los calcetines por el suelo... Es perfecto porque no sobrevive. Es durísimo pero es verdad. Mientras tanto, Rose sí que sobrevive como Lady. Él se queda ahí como un recuerdo perfecto, intocable, irrepetible... Luego tú conoces a alguien real... Competir con un muerto es muy difícil. Jack es el rival definitivo, no ronca, no te contradice...", ha seguido Espido Freire para luego compartir una última conclusión.

Al final todo se resume en una reflexión: "La próxima vez que veáis Titanic que no os extrañe que en lugar de caviar os apetezca un plato de espaguetis con albóndigas".