Eva Soriano desromantiza el amor en la época victoriana: "¿Cómo vas a soportar que con 20 se te muera el marido?"

Eva Soriano coge papel y boli para hablar de algo de actualidad en 'Eva le grita a una nube': Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas —a los que entrevistó recientemente— y Los Bridgerton nos hacen romantizar los romances de época, pues "se están revisitando clásicos victoriano life".

Pero la presentadora de Cuerpos especiales lo tiene claro: "Estoy escuchando a personas decir que les gustaría tener relaciones como antes, tener un romance victoriano... Y creo que se les está yendo de las manos".

"A ti, no te confundas, lo que te gusta es Jacob Elordi. Te gusta un zagalazo de metro noventa y pico, pelito en mullet y arito en la oreja. Eso lo tienes fácil, pero decir que te gusta Heathcliff es un poco tóxico", señala la cómica.

"Estás tú para parir 16 hijos y que se te mueran 6"

Y lo demuestra con hechos: "Gente que dice que quiere una relación victoriana cuando si está el chico que les gusta cinco minutos sin contestarle al Whatsapp estás toda apurada... ¿Vas a estar 14 meses esperando una carta?".

Y es que la gente se "moría por cualquier cosa": "Tú con 13 años te agobiabas porque se te moría el Tamagochi.. ¿Cómo vas a soportar que con 20 se te muera el marido?". "Tú que lloraste con Hachiko no vas a soportar la muerte de toda tu descendencia", suelta sin escrúpulos. "Estás tú para parir 16 hijos y que se te mueran 6", deja claro.

"Tú, que crees más guarra que un guante, si luego vas a la discoteca y tardas 14 segundos en liarte con alguien", defiende Soriano.

La realidad de lo victoriano, según Eva Soriano

"Eso, cariño, es lo victoriano. Te esperas estar en un salón de té comiéndote unas pastas con unos lookazos del carajo y lo que vas a estar es meando en una escupidera y oliendo a cabra", aclara la presentadora de anti-morning show. Y lanza: "Basta ya de romantizar estas cosas cuando era lo peor que te podía pasar".

"'Quiero un romance de época' es lo más sutil que he escuchado para decir 'Quiero liarme con mi primo'"

La presentadora tiene claro lo que hay detrás de estas afirmaciones: "'Quiero un romance de época' es lo más sutil que he escuchado para decir 'Quiero liarme con mi primo'".

"Las relaciones vitorianas no eran con el chico que te gustaba sino con el que más dinero tenía, el anciano a punto de morir", recuerda la humorista en Cuerpos especiales.

Y reflexiona: "Entiendo que esté muy de moda [...] Pero tenemos que bajarle tres revoluciones porque nos estamos proyectando en relaciones que igual bien bien del todo no están. Eran relaciones de poder, interés económicos... No quieres un romance victoriano, quieres una conexión como la que parece que tienen los personajes en la ficción. Pero vamos a dejar un poco a un lado esto y vamos a enfocarnos en la vida actual. Así que echa el freno de mano con lo victoriano".