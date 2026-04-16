Eva Soriano: "Voy a trabajar a un sitio y me preguntan por el chisme de otro. ¿Y a mí qué me importa?"

Llámala Eva INDIGNADA Soriano. La presentadora de Cuerpos especiales está muy enfadada con lo que le pasó durante este fin de semana en el Festival de Cine de Ibiza, del que lleva siete años siendo presentadora.

"Yo estaba en la alfombra roja y sí que es verdad que era la presentadora de IBICINE, pero además soy la presentadora de un morning que tiene medio millón de oyentes, que tengo una gira con un espectáculo bien rechulo... Pues en esa alfombra roja se tuvo a bien preguntarme por una supuesta exrelación que tuve con Maxi Iglesias", le ha contado a Nacho García en la sección Eva le grita a una nube.

Eva Soriano lleva todo el año enfocada en su carrera, trabajando en 250.000 cosas y volcada en sus proyectos pero al llegar a una alfombra roja eso no importa. "Te preguntan Tú qué tal con este. Yo ya he dicho en innumerables ocasiones que nunca ha pasado nada, pues aún así se me preguntó. ¿Por qué? Para preguntarme sobre el chisme, pero no mi chisme. El chisme de otra persona", ha seguido. "De repente voy a un sitio a trabajar y me preguntan por el chisme de otro. ¿Y a mí qué leches me importa?", ha seguido para luego poner ejemplos varios.

"Ya he dicho en innumerables ocasiones que nunca ha pasado nada con Maxi Iglesias"

"Es como si Miguel Ángel en el acto de presentación de la Capilla Sixtina le preguntan, ¿Oye, Miguel Ángel, y a ti qué te parece donde mete el cincel Bernini? ¡No tiene sentido!", ha continuado. "¡Tú imagínate Jesucristo haciendo lo de los panes y los peces, lo de convertir el agua en vino... Y de repente le dicen: Sí, y lo de Mary Muffin, ¿qué? ¡No, hombre no! ¿Podemos no preguntar por cosas sentimentalofestivas a gente que está haciendo cosas de trabajo? Que luego te ves en las red carpets contestando cosas que no tiene sentido", ha dicho.

Eva estuvo en IBICINE y la realidad es que habló de cine pero no del que ella esperaba. "Lo que no sabía es que iba a hablar de las películas que se montan los periodistas", ha dicho. "Esto me suena mucho a cuando llegaba a casa con un 9 del cole y mi padre me decía ¿Un 9? A ver si la próxima sacas un 10. ¿Podemos hablar de las cosas que están pasando y que están haciendo las personas en ese momento y no enfocarnos en un futuro o de cosas que no tienen nada que ver con esas personas?".

"¡Estamos locos!", ha reflexionado la presentadora. "¿Podemos disfrutar un rato de lo que nos está pasando? ¿Podemos valorar las cosas de la gente y no hablar de cosas que no tienen nada que ver con ellos? ¿Podemos dejar de proyectarnos en un futuro incierto que no sabemos a dónde nos llevará? En mi caso yo estoy viviendo en una realidad en la que estoy viendo que los periodistas conmigo están viviendo en un meme constante. ¿Sabes el meme este de No quedan calipos, niña, solo MAXIbom? ¡Ahí están viviendo!"

". ¿Sabes el meme este de No quedan calipos, niña, solo MAXIbom? ¡Ahí están viviendo!"

La situación es tan surrealista que Eva ha dejado ir a alfombras rojas. "Me estoy dando cuenta que cada vez que vas a una alfombra roja te pregunta cosas cada día más raras. En un lado hablas de skin care y en otro de política internacional", ha dicho la presentadora insistiendo que en que "se empiecen a valorar los logros de la gente y que no te pregunten cosas que no tienen que ver contigo".

"Por favor, que se empiecen a valorar los logros de uno y que no te empiecen a preguntar por los mamoneos de otro. Valor mi trabajo que sino yo voy y te rajo", ha dicho para concluir.