Eva Soriano: "Esta sociedad te lleva a estar hiperestimulado y pensarte un rato también es sano"

Eva Soriano no le ha gritado a una nube este jueves en su sección de Cuerpos especiales, Eva Soriano se ha gritado a sí misma al hacer una reflexión sobre la importancia de la salud mental.

"No solo hago planes para pasármelo bien, sino que hago planes porque si me quedo en mi casa un rato aparece la peor experiencia de la historia que son mis pensamientos", le ha contado a Nacho García, que conoce muy bien cómo es su compañera. "Yo no tengo vida social, yo tengo huida social".

A la presentadora del morning de Europa FM le cuesta quedarse en casa porque no le gusta que aparezca su voz interna a recordarle cosas del pasado. Si lo hace, que sea estando de viaje. "Me compro un billete para irme porque no quiero pensar, no quiero verme en esa situación de enfrentarme a mis elefantes", se ha confesado. "Tengo tantos elefantes que ya tengo un cementerio más grande que el de El Rey León".

"El otro día me dio un pinchazo en el corazón y dije, Ataque cardiovascular, me quedo moñesca. Y luego pensé, Eva, tienes 35 años, tienes una vida activa, haces deporte y comes medianamente bien. Tú no tienes un accidente cardiovascular, tú lo que tienes es ansiedad, cariño. Respira que no hay tiempo. Le gané a la ansiedad a pura lógica", ha contado para luego definirse como un niño pequeño. "Cuando tengo que enfrentarme a un problema soy como un niño, que se pone a llorar y el padre le da las llaves para entretenerlo. Pues para mí las llaves son muchísimos planes. Billetes de avión, fiestas... Nacho García, ayer salí hasta las 2 de la mañana teniendo que trabajar a las seis. ¿Tú crees que yo soy una persona que está bien?".

"Sentarse y ponerse a pensar en todo lo que te está pasando no está ni tan mal"

La conclusión es clara: "Hacer plantes está bien, salir de fiesta está bien, socializar está increíble pero estar un ratito en el sofá tranquilamente, sentarse y ponerse a pensar en todo lo que te está pasando no está ni tan mal porque luego, de repente, te da un día un apechusque y la roscas. Déjate de tanto FOMO y practica un día el SLOMO (de slow motion, no de Chanel)".

Al final se trata de bajar de revoluciones. "Esta sociedad te lleva a estar hiperestimulado y pensarte un rato también es sano. No hacer también es hacer", ha reflexionado antes de despedir la sección.