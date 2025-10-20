Eva Soriano explica cómo se ha vuelto a hacer un esguince: "Me comí un escalón"

Eva Soriano ha aparecido con una muleta en Cuerpos especiales. Y es que la presentadora se ha vuelto a hacer un esguince en el pie por enésima vez.

Asqueada por la situación, la cómica no había dado demasiados detalles... Hasta que Alberto Casado y Rober bodegas de Pantomima Full han aterrizado en al anti-morning show para contar la verdad.

Juntos estuvieron de fiesta este fin de semana, y se han metido con su compañera: "Fue una bomba de humo muy sofisticada", ha señalado Bodegas, quien estaba aquella noche con la catalana. "Estábamos en un bar, quietos, en una barra", ha defendido Casado con humor.

Eva Soriano se siente "muy mayor" por el hecho de que el problema haya sido hacerse un esguince, "fallarle la articulación", pero con este contexto de humor se ha sincerado sobre lo ocurrido.

Eva Soriano con un Esguince en Cuerpos especiales | Europa FM

Un accidente por baja visibilidad

"Fue llegar al lugar. Arriba estaba muy petado, y sabía que abajo había sitio, con tal mala pata que la escalera no estaba bien señalizada y me comí un escalón", ha explicado Eva. Aunque se le dijo que "se echara una más" junto al resto, la presentadora se fue a casa.

Pese a lo ocurrido fue "cero dramática". "Fui una persona con muchísima cabeza y con un plan", ha insistido la cómica, que no dudó ni un segundo en dejar la fiesta a medias y cuidarse la lesión.