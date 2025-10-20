Eva Soriano explica cómo se ha vuelto a hacer un esguince: "Me comí un escalón"
¿Qué le ha ocurrido a Eva Soriano? La presentadora ha aparecido con una muleta en Cuerpos especiales este lunes, y han tenido que llegar los invitados para que la cómica soltara prenda sobre su lesión en el pie.
Pantomima Full se convierten en Gonzalo y Jacobo para "dar un poco de rabia" en su primera serie
Eva Soriano ha aparecido con una muleta en Cuerpos especiales. Y es que la presentadora se ha vuelto a hacer un esguince en el pie por enésima vez.
Asqueada por la situación, la cómica no había dado demasiados detalles... Hasta que Alberto Casado y Rober bodegas de Pantomima Full han aterrizado en al anti-morning show para contar la verdad.
Juntos estuvieron de fiesta este fin de semana, y se han metido con su compañera: "Fue una bomba de humo muy sofisticada", ha señalado Bodegas, quien estaba aquella noche con la catalana. "Estábamos en un bar, quietos, en una barra", ha defendido Casado con humor.
Eva Soriano se siente "muy mayor" por el hecho de que el problema haya sido hacerse un esguince, "fallarle la articulación", pero con este contexto de humor se ha sincerado sobre lo ocurrido.
Un accidente por baja visibilidad
"Fue llegar al lugar. Arriba estaba muy petado, y sabía que abajo había sitio, con tal mala pata que la escalera no estaba bien señalizada y me comí un escalón", ha explicado Eva. Aunque se le dijo que "se echara una más" junto al resto, la presentadora se fue a casa.
Pese a lo ocurrido fue "cero dramática". "Fui una persona con muchísima cabeza y con un plan", ha insistido la cómica, que no dudó ni un segundo en dejar la fiesta a medias y cuidarse la lesión.