Sergio Dalma adelanta en exclusiva en 'Cuerpos especiales' cuándo empezará su gira en 2026

Sergio Dalma llega a firmar autógrafos en Cuerpos especiales para promocionar su 23º disco, Ritorno a Via Dalma , con el que homenajea su primer álbum a través de versiones "distintas" de hits italianos. Y el artista también ha tenido tiempo para bromear con su trayectoria junto a Nacho García y Lalachus.

El tiempo por él no pasa, pero por su trayectoria sí, y para él hay portadas de sus discos con las que no acertaron... Porque ¿qué eran "esos pelos"?

Este 14 de noviembre llega un nuevo disco donde hace suyos hits italianos en forma de homenaje a los artistas y a su primer álbum, con "cambios novedosos" con el fin de "sorprender": "Llevar esas canciones de las que se han hecho tantas versión a tu terreno".

Versiones clásicas y modernas

Sergio Dalma ya es un experto en versionar, y aunque está familiarizado con el tema insiste en que esta última vez "fue muy divertido de grabar". "Era enfrentarte a una serie de estilos y cantantes que a priori venía complicado, pero al final defendí con estilo", ha contado.

En Ritorno a Via Dalma hay versiones de "clásicos" y "canciones más modernas", pero nunca se atrevería a versionar a Maneskin: "No me saldría".

Es su 23º álbum, y aquellos que compren su disco físico en preventa podrán conseguir Golden tickets, "que quien tenga la suerte de conseguirlos podrán canjearlos por dos entradas en primera fila", siendo "el Willy Wonka de la canción".

Además, se lo podrá ver todo el mes de noviembre firmando discos en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. "Ha pasado muchas veces ese novio arrastrado por la chica a la firma y ahora a veces viene el novio que se ha reconvertido y ahora es marido y fan". Dalma le da "el valor a la fidelidad" a su público.

Aunque acaba de terminar su gira, promete volver a los escenarios en 2026, y ha desvelado cuándo en exclusiva en Cuerpos especiales: "Si lo tenemos todo ensayado y preparado calculo volver sobre marzo".

Y las risas han terminado con un divertido juego en el que Sergio Dalma ha tenido que "promocionar" las pastillas del anti-morning show para voz rasgadas de ensueño.