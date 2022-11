Eva Soriano se parte de risa al imitar a Mickey Mouse en 'Cuerpos especiales'

Durante los últimos días, una lona colgada por Atresmedia en la ciudad de Madrid se ha vuelto viral por el dardo que ha lanzado contra las plataformas de streaming. A raíz de que varias de ellas hayan tomado la decisión de incluir próximamente publicidad, la cadena ha querido mandar un mensaje con mucho humor.

"Este es un mensaje de Atresmedia: para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad. ¡Bienvenidos a la tele!", se puede leer bien claro.

La popularidad de esta lona ha llegado a Cuerpos especiales, donde Eva Soriano e Iggy Rubín han querido hablar del tema con mucho humor. La presentadora ha dicho que "tenían la llamada de uno de los afectados", que no era ni más ni menos que Mickey Mouse y ha comenzado a imitarlo.

"Hola, soy Mickey. ¿Habéis sacado la noticia de que ahora Antena 3 ahora hace publicidad en sitios...?", ha arrancado Eva. Iggy le ha interrumpido y le ha recordado que la pancarta critica que estas plataformas pongan publicidad cuando ya se paga una suscripción.

Pero el ratón Mickey le ha cortado entre muchas risas: "¡Qué te calles ya!" y ha anunciado un bombazo: "Ahora el que hace la publicidad de Antena 3 soy yo, yo soy el jefe marketing".

"Yo salí del parque el otro día con el brote de covid y dije 'Voy a cambiar de curro', me fui a Atresmedia y dije '¿qué pasa?', pero no hubo suerte, entonces expliqué 'Vale, no me queréis de tertuliano, pero yo hago unas promociones to' guapas'

¿Qué te ha parecido la imitación de Eva Soriano de Mickey Mouse? Seguro que unas buenas risas te has echado...