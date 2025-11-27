Eva Soriano propone cuatro asignaturas que deberían darnos en el colegio para prepararnos para la vida adulta

Eva Soriano se ha dado cuenta de que no está preparada para la vida adulta. La presentadora de Cuerpos especiales, que en marzo cumplió 35 años, reconoce que le faltan ciertas nociones básicas que nadie le ha enseñado nunca y que le harían la vida más fácil.

"Estoy muy poco preparada para los problemas del día a día de un adulto funcional. ¿No podían haberme enseñado en el colegio cosas prácticas para la vida? Me sé todos los ríos de España pero no sé dónde está la llave de paso de mi casa para que mi cocina no parezca la desembocadura del Miño, por ejemplo", le ha dicho a Nacho García tras contarle lo que le pasó el fin de semana con el jabón del lavavajillas.

La presentadora no tiene dudas a la hora de explicar qué es la Marca Hispánica pero no sabe cómo cambiar la correa de la persiana. "La vida adulta es darte cuenta que tienes algo mal en casa, le pagas 70 pavos a un señor para que venga y te diga que la alcachofa de la ducha está floja", ha añadido para luego enumerar algunos de los problemas de su día a día.

"Coser un botón se me hace un mundo que no quiero ni trasladaros. O, ¿qué epígrafe soy? Yo no sé qué soy. A mí me preguntan qué epígrafe eres, no sé. Cuánto tributas, no sé. A mí me enseñaron a hacer el Mínimo Común Múltiple, te lo hago... al toque. Te hago una división de dos... al toque", ha contado sobre sus habilidades. "¿Quién es IRPF y por qué no me paga unas cañas? Si le estoy pagando tanto por qué no me invita a algo por las noches o me pregunta qué tal estoy. Un poco de soporte positivo".

Y luego están los problemas que le surgen a la hora de limpiar la casa porque no tiene claro qué productos se pueden mezclar y cuáles no. "Yo creo que la miopía no se me quitó porque me operé, sino porque a puro gas se me derritió la cornea. Yo he mezclado cosas que ni un adolescente saliendo por Benidorm", ha añadido antes de hacer una reflexión final.

Todo esto ha llevado a Eva a la conclusión de que nos deberían dar una serie de nociones básicas de pequeños y ha propuesto una lista de asignaturas para darnos en el colegio.

Con esta lista ha cerrado Eva Soriano su nube de este jueves para ayudar a construir "una sociedad mucho mejor y mucho más adulta".