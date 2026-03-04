ELYELLA intentaron colaborar con Rigoberta Bandini: "Si puedes, estaríamos muy felices"
El dúo musical ELYELLA visita a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales para presentar su nuevo álbum Lo más importante. Durante la entrevista, ELLA confiesa que le propusieron una colaboración a Rigoberta Bandini, quien tuvo que rechazar la oferta porque acababa de publicar su disco. Además, el dúo habla de su éxito Que nada nos pare (lo más importante) y fantasea con un posible concierto en el Movistar Arena de Madrid.
ELYELLA, el dúo musical formado por ELLA y MØNØ, presenta su álbum Lo más importante en Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM con Eva Soriano y Nacho García. El disco cuenta con diez colaboraciones porque el grupo ejece como productor y DJ: "Necesitamos gente que nos interprete los temas; nosotros no cantamos. MØNØ no habla y a mí no me han dado una gran voz", cuenta ELLA, la única integrante del dúo que puede hablar ante el misterioso anonimato de su compañero.
El álbum cuenta con nombres tan importantes en la industria como Siloé o Love of Lesbian, aunque ELYELLA se quedaron con ganas de incluir a Rigoberta Bandini. Después de la insistencia de Eva Soriano, el dúo nos da la exclusiva sobre esta colaboración que no llegó a concretarse.
ELYELLA, a Rigoberta Bandini: "Yo sé que estás muy liada, pero si nos haces un huequito..."
"El disco siempre nos cuesta sacarlo adelante por las colaboraciones. Hay que poner de acuerdo a todo el mundo. Cuando escribimos a Rigoberta Bandini, ella estaba empezando a sacar su disco", explican. Además, lanzan un mensaje a la artista: "Si en algún momento puedes, estaríamos muy felices. Sin presiones".
'Que nada nos pare (lo más importante)', su gran éxito
Una colaboración que sí vio la luz fue con La La Love You, con quienes grabaron el que se ha convertido en el mayor éxito del dúo: Que nada nos pare (lo más importante). "Nosotros no nos lo esperábamos, ha sido arrollador. De repente, tanta gente identificándose con el tema... Lo que pasa en los directos es magia", cuentan sobre este tema.
¿Y cómo se compone un éxito? No es fácil, pero ELYELLA intentan dar siempre en la clave: "Hemos nacido en una pista de baile. Hacer un himno es complicadísimo, nunca sabes hasta que el público no lo escucha. Pero intentamos buscar esa cosa más emocional, que te remueva algo cuando la oigas", dicen.
Canción con Iván Ferreiro, conciertos y... ¿un Movistar Arena en Madrid?
Otra colaboración que también llegó a buen puerto fue Cuándo cerrar con Iván Ferreiro. "Cuando le pasamos el tema, no le venía bien de tono. Dijo: 'Qué pena, con lo que me gusta este tema...'. Nosotros lo cambiamos para que estuviera. Él es maravilloso", cuenta ELLA, mientras Eva Soriano bromea sobre el gallego: "Solamente se le puede elogiar y decir que da asco de lo bueno que es".
Después de crecer en festivales, ELYELLA está de gira por salas en España. Ya han actuado en Madrid, Murcia y Zaragoza: les queda Alicante, Barcelona, una ciudad por anunciar y el fin de gira en Madrid. "Nacimos y crecimos en festivales, pero en las salas podemos hacer nuestra gira. Cuando cantan nuestras canciones se crea algo muy especial", valoran.
Como aún no han desvelado dónde celebrarán su último concierto en la capital, Eva Soriano fantasea con un posible Movistar Arena: "No sé, ojalá, no sé. Nos da mucho vértigo. Ojalá pase, no lo sé", responde ELLA. "Si vamos [al Movistar Arena], nos invitáis [a Cuerpos especiales] para contarlo", añade.
Al final, ¡ELYELLA le han regalado una camiseta a Eva Soriano por su cumpleaños cantando Que nada nos pare (lo más importante)!